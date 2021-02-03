Українську тенісистку Ястремську не допустять до змагань – Спортивний арбітражний суд

Спортивний арбітражний суд відмовився скасувати тимчасове відсторонення від змагань, накладене на українську тенісистку Даяну Ястремську після позитивного допінг-контролю. Про це повідомила пресслужба Спортивного арбітражного суду 3 лютого.

«Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс своє рішення в прискореному апеляційному арбітражі між українською тенісисткою Даяною Ястремською та Міжнародною федерацією тенісу (ITF) стосовно рішення, прийнятого ITF 22 січня 2021 року. Заява Даяни Ястремської з проханням скасувати тимчасове відсторонення, накладене на неї після позитивного допінг-контролю, відхилена», – йдеться в повідомленні.

В Спортивному арбітражному суді додали, що тимчасове призупинення, накладене на Ястремську, залишається чинним доти, поки ITF не винесе остаточне рішення з цього приводу (за якими може надійти нове звернення до CAS).

Українській тенісистці Даяні Ястремській відмовилися зняти тимчасовий недопуск до змагань, накладений на неї 7 січня на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг, повідомила 23 січня Міжнародна федерація тенісу.

Рішення не допускати 20-річну тенісистку до змагань із 7 січня МФТ оприлюднила того ж дня. За тим повідомленням, в аналізі сечі, який тенісистка здала поза змаганнями 24 листопада 2020 року, виявили продукти метаболізму местеролону – забороненого препарату з групи анаболіків. Позитивні тести на такі препарати означають обов’язкове усунення від змагань.

Як мовилося в тому повідомленні, Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил іще 22 грудня 2020 року і ще тоді ж ухвалили рішення тимчасово усунути її від змагань, яке набуло чинності 7 січня.

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Сама Ястремська тоді ж оприлюднила заяву у відповідь, в якій «твердо» заявила, що ніколи не використовувала ніяких речовин для поліпшення показників чи заборонених речовин.

Як заявила тенісистка, вона вражена й шокована, особливо ж тому, що за два тижні до того тесту, 9 листопада, зробила ще один такий тест на турнірі в Лінці, і він був негативним – а після того турніру, останнього в 2020 році, вона припинила займатися тенісом, щоб відпочити перед новим сезоном. Таким чином, випливає з її слів, їй просто не було б сенсу вживати препарат.

Даяна Ястремська в січні 2020 року досягла найвищого наразі показника в своїй тенісній кар’єрі, ставши 21-ю за рейтингом Жіночої тенісної асоціації, а її найкращим місцем у турнірах серії «Великого слему» був вихід у четверте коло на Вімблдоні 2019 року. Вона здобула три титули Жіночої тенісної асоціації в одиничних іграх.