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03 лютого 2021, Київ 09:22
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна та Костюк перемогли на турнірах у Мельбурні

Марта Костюк (зліва) та Еліна Світоліна на Australian Open у 2018 році

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк перемогли на турнірах серії WTA500, які проходять у Мельбурні перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

У другому колі Gippsland Trophy Світоліна у трьох сетах переграла латвійку Олену Остапенко – 6:7, 6:3, 6:2. У чвертьфіналі вона зустрінеться з бельгійкою Еліз Бертенз.

Костюк у першому колі Grampians Trophy перемогла канадійку Габріелу Дамбровскі – 6:0, 6:3, віддавши лише одну свою подачу. Наступною її суперницею буде американка Дженіфер Брейді.

Перший у сезоні турнір серії Grand Slam Australian Open стартує 8 лютого.

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