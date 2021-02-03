Теніс: Світоліна та Костюк перемогли на турнірах у Мельбурні

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк перемогли на турнірах серії WTA500, які проходять у Мельбурні перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

У другому колі Gippsland Trophy Світоліна у трьох сетах переграла латвійку Олену Остапенко – 6:7, 6:3, 6:2. У чвертьфіналі вона зустрінеться з бельгійкою Еліз Бертенз.

Костюк у першому колі Grampians Trophy перемогла канадійку Габріелу Дамбровскі – 6:0, 6:3, віддавши лише одну свою подачу. Наступною її суперницею буде американка Дженіфер Брейді.

Перший у сезоні турнір серії Grand Slam Australian Open стартує 8 лютого.