Рейтинг WTA: півфіналістка турніру у Дубаї Костюк піднялася на 21-у сходинку

Жіноча тенісна асоціація 18 січня опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.

Після першого у сезоні турніру лише одна з українок змінила позицію у топ-100: Марта Костюк піднялася з 99-ї на 78-му сходинку. Цей прогрес Костюк забезпечила виходом до першого у своїй кар’єрі півфіналу турніру серії WTA500, який проходив у Абу-Дабі.

Еліна Світоліна, яка в Абу-Дабі дісталася чвертьфіналу, зберегла за собою п’яту позицію у рейтингу.

Тимчасово відсторонена від змагань Даяна Ястремська також залишилася на попередній позиції – 29-ій.

Світоліна та Костюк відправилися у Австралію, де вони разом з десятками інших тенісистів мають відбути карантин перед стартом першого у сезоні турніру серії Grand Slam.