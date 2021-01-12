Теніс: Костюк зупинилася за крок до фіналу турніру в Абу-Дабі

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у півфіналі турніру серії WTA500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

18-річна Костюк програла більш досвідченій росіянці Вероніці Кудерметовій з рахунком 6:7, 4:6.

Костюк вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу турніру такого рівня (до цього сезону WTA500 була серією Premier). Це досягнення дозволить нині 99-й ракетці світу суттєво покращити свою позицію у чільній сотні.

Кудерметова у попередньому раунді вибила зі змагань першу ракетку України Еліну Світоліну.

У фіналі росіянка гратиме з білоруською тенісисткою Аріною Сабалєнкою.