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12 січня 2021, Київ 14:44
Новини | Спорт

Теніс: Костюк зупинилася за крок до фіналу турніру в Абу-Дабі

Костюк не змогла переграти більш досвідчену Кудерметову

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у півфіналі турніру серії WTA500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

18-річна Костюк програла більш досвідченій росіянці Вероніці Кудерметовій з рахунком 6:7, 4:6.

Костюк вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу турніру такого рівня (до цього сезону WTA500 була серією Premier). Це досягнення дозволить нині 99-й ракетці світу суттєво покращити свою позицію у чільній сотні.

Кудерметова у попередньому раунді вибила зі змагань першу ракетку України Еліну Світоліну.

У фіналі росіянка гратиме з білоруською тенісисткою Аріною Сабалєнкою.

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