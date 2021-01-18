Щонайменше 72 тенісисти потрапили під жорсткий карантин напередодні AUS Open

Щонайменше 72 тенісисти потрпили під жорсткий карантин напередодні Відкритого чемпіонату Австралії (AUS Open) після того, як медики отримали п’ятий позитивний тест на COVID-19 з чартерних рейсів, якими гравці, тренери і представники ЗМІ летіли в Мельбурн.

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, головного тенісного турніру, який відкриває сезон, підтвердили 17 січня, що останній позитивний тест стосувався пасажира, що летів з Дохи (Катар) у Мельбурн.

Особа з позитивним результатом тесту не є тенісистом, проте всі 58 пасажирів, в тому числі 25 гравців, тепер не можуть залишати свої готельні номери і тренуватися протягом 14 днів.

Раніше 47 гравців були відправлені на жорсткий карантин після трьох позитивних тестів, отриманих з чартерного рейсу із Лос-Анджелеса і одного рейсу – з Абу-Дабі.

Серед українців, які наразі опинилися в жорсткому карантині, – Марта Костюк і Сергій Стаховський.

Турнір, який стартує 8 лютого, як запевняє керівництво Відкритого чемпіонату Австралії, попри цю ситуацію, розпочнеться вчасно.