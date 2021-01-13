Теніс: Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основі Відкритого чемпіонату Австралії

Український тенісист Сергій Стаховський зіграє в основі Відкритого чемпіонату Австралії. У фіналі кваліфікації в середу 35-річний українець у понад двогодинному поєдинку здолав 19-річного австралійця Дейна Свіні – 2:6; 6:3; 6:1.

Як нагадує «Тенісний портал України», це вперше з 2016 року Сергій Стаховський виступить в основі AUS Open, і вперше з Roland Garros-2019 – в основі турніру «Великого шолома».

Загалом це буде дев’ятий виступ Стаховського на першому мейджорі сезону. Досі його найкращим результатом був вихід у третє коло 2011 року.

На відбірковому турнірі в чоловічому одиночному розряді у Досі, крім Стаховського, ще був українець Ілля Марченко, втім він вибув зі змагань, не зумівши здолати стартовий бар’єр кваліфікації.

В основній сітці жіночого одиночного розряду в Мельбурні виступлять Еліна Світоліна і Марта Костюк.