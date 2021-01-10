Australian Open: Завацька перемогла у першому раунді кваліфікації

Четверо українок стартують у кваліфікації першого турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Через пандемію кваліфікаційні матчі проходять у Дубаї (ОАЕ).

Першою з українок до другого кола кваліфікації вийшла Катаріна Завацька. Вона у двох сетах перемогла представницю Данії Клару Таусон – 6:3, 6:3. Наступною суперницею Завацької буде Анкіта Райна з Індії.

Далі у кваліфікації стартуватимуть ще три українські тенісистки.

Леся Цуренко почне виступи матчем з австралійкою Іванною Попович, яка отримала wild cart.

Ангеліна Калініна у стартовому раунді зустрінеться з турецькою тенісисткою Пемрою Озген.

Дар’я Снігур дебютує у кваліфікації Australian Open поєдинком проти американки Кетрін Макнеллі.

У чоловічій сітці турніру Україну представлятимуть Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Кваліфікаційні матчі у чоловіків проходитимуть у Досі (Катар).