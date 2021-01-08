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08 січня 2021, Київ 12:47
Новини | Спорт

Теніс: Бондаренко поступилася у другому колі турніру в Абу-Дабі

Бондаренко програла у другому колі турніру

Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла пробитися до третього кола турніру серії WTA500 у Абу-Дабі, ОАЕ.

Українка поступилася представниці Тунісу Онс Жабер у трьох сетах – 7:5, 3:6, 2:6.

Бондаренко ще зіграє у парній сітці в дуеті зі співвітчизницею Надією Кіченок.

Еліна Світоліна та Марта Костюк проведуть матчі другого кола 9 січня. Світоліна зустрінеться з росіянкою Вірою Звонарьовою, а Костюк – з китаянкою Се Шувей.

Турнір серії WTA500 в Абу-Дабі з призовим фондом у 565 тисяч доларів триватиме до 13 січня.

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