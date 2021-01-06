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06 січня 2021, Київ 19:32
Новини | Спорт

Теніс: Бондаренко приєднається до Костюк та Світоліної в «основі» турніру в Абу-Дабі

Катерина Бондаренко зіграє в основній сітці турніру в Абу-Дабі

Українська тенісистка Катерина Бондаренко пробилася в основну сітку турніру серії WTA500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

У другому раунді кваліфікації українка перемогла представницю Греції Валентіні Грамматікопулу – 6:1, 6:3.

В «основі» Бондаренко приєднається до ще двох українських тенісисток – Еліни Світоліної та Марти Костюк. Усі вони проведуть матчі першого кола у четвер, 7 січня.

Катерина Бондаренко відкриватиме ігровий день на корті №3 матчем проти китаянки Ван Яфань о 8:00 за Києвом.

Марта Костюк зіграє з чеською тенісисткою Луциєю Градецькою, яка перемогла у кваліфікації. Матч відбудеться другим запуском на корті №2.

Перша ракетка України і друга сіяна на турнірі Еліна Світоліна закриватиме ігровий день на Центральному корті матчем проти американки Джессіки Пегули.

Турнір серії WTA500 в Абу-Дабі з призовим фондом у 565 тисяч доларів триватиме до 13 січня.

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