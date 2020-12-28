Теніс: Федерер пропустить Australian Open вперше з 2000 року

Швейцарський тенісист Роджер Федерер відмовився від участі в Australian Open, який перенесли на лютий через пандемію COVID-19.

39-річний швейцарець пропустить турнір вперше з 2000 року. Він перемагав на ньому шість разів.

Під час попереднього Australian Open Федерер зіграв свій останній матч – за підсумком трьох сетів він програв сербу Новаку Джоковичу, який в результаті і переміг на турнірі.

Згодом Федерер переніс операцію на його правому коліні й більше не виступав у сезоні 2020 року.

Швейцарець розповідав організаторам Australian Open, що перенесення старту турніру на 8 лютого збільшить його шанси на участь, але 27 грудня агент гравця у своїй заяві поінформував, що Федерер вирішив не грати.

За словами Тоні Годсіка, Федерер зробив великий прогрес на шляху до свого відновлення в останні кілька місяців, проте після з консультацій з командою він вирішив повернутися до тенісу вже після Australian Open. Годсік припускає, що швейцарець зможе брати участь у турнірах наприкінці лютого.

З моменту початку професійної кар’єри у 1998 році Федерер переміг у рекордних 20 турнірах «Великого слему».

Australian Open грають у Мельбурні в штаті Вікторія, де в липні запровадили жорсткий локдаун для боротьби з коронавірусною інфекцією. В Австралії продовжують діяти суворі обмеження на подорожі.