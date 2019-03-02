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02 Березень 2019, Київ 21:25
Новини | Міжнародні

Теніс: Федерер став другим тенісистом в історії, який виграв 100 турнірів

Перший свій турнір ATP Федерер виграв у 1998 році

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Швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв 100 турнірів у кар’єрі.

2 березня він переміг на змаганнях Dubai Duty Free в Об’єднаних Арабських Еміратах, здолавши у фіналі Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.

Перший свій турнір ATP Федерер виграв у 1998 році, коли йому було 16. Це трапилося у швейцарському Гштаді.

Федерер – другий тенісист в історії, який виграв 100 турнірів. Першим став американець Джиммі Коннорс.

Наразі Федерер перебуває на сьомому місці в рейтингу найкращих тенісистів світу.

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