Теніс: Світоліна програла у півфіналі турніру в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла в півфіналі турніру Dubai Duty Free Tennis Championships.
Вона поступилася швейцарці Белінді Бенчич за результатами трьох сетів – 2:6, 6:3, 6:7.
У фіналі Бенчич зіграє проти чешки Петри Квітової.
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла в півфіналі турніру Dubai Duty Free Tennis Championships.
Вона поступилася швейцарці Белінді Бенчич за результатами трьох сетів – 2:6, 6:3, 6:7.
У фіналі Бенчич зіграє проти чешки Петри Квітової.
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