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22 Лютий 2019, Київ 21:30
Новини | Події

Теніс: Світоліна програла у півфіналі турніру в Дубаї

Світоліна (на фото) поступилася швейцарці Белінді Бенчич за результатами трьох сетів

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Українська тенісистка Еліна Світоліна програла в півфіналі турніру Dubai Duty Free Tennis Championships.

Вона поступилася швейцарці Белінді Бенчич за результатами трьох сетів – 2:6, 6:3, 6:7.

У фіналі Бенчич зіграє проти чешки Петри Квітової.

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