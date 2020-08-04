Теніс: Рафаель Надаль через COVID-19 не захищатиме свій титул на US Open

Чинний переможець відкритого чемпіонату США з тенісу іспанець Рафаель Надаль заявив, що не зіграє на турнірі цього року, посилаючись на занепокоєння з приводу коронавірусної інфекції.

«Ситуація в усьому світі дуже складна. Число випадків COVID-19 зростає. Схоже, ми все ще не маємо контролю над цим. Це рішення, якого я ніколи не хотів, але я вирішив цього разу дослухатися свого серця, і поки що я не подорожую», – написав 34-річний тенісист.

Відкритий чемпіонат США в Нью-Йорку запланований із 31 серпня до 13 вересня. Також не візьме участь у US Open давній суперник Надаля, швейцарець Роджер Федерер, який відновлюється після операції на коліні. Це буде перший випадок із 1999 року, коли жодний із цих двох тенісистів не зіграє на відкритому чемпіонаті США.