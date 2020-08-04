Карантин через пандемію COVID-19 вплинув на мільярд учнів у світі – ООН

Карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, вплинули на навчальний процес у 160 країнах, через що близько одного мільярда учнів не змогли отримувати освіту повною мірою через закриття навчальних закладів, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

Ще щонайменше 40 мільйонів дітей у світі не отримали необхідних знань у «критично важливий дошкільний рік», додав генсекретар ООН.

Він попередив, що в зв’язку з цим світові загрожує «катастрофа поколінь», тому поновлення нормального навчального процесу має стати першочерговим завданням.

«Зараз – визначальний момент для дітей і молоді світу, – сказав Ґутерріш. – Рішення, які зараз ухвалюють уряди, матимуть тривалий вплив на сотні мільйонів молодих людей і на перспективи розвитку країн на наступні десятиліття».

Генсекретар ООН заявив, що «як тільки поширення COVID-19 на місцях буде під контролем, повернення студентів у школи і навчальні заклади при дотриманні необхідних заходів безпеки повинно стати пріоритетом».

Проте, за його словами, «консультації з батьками, опікунами, вчителями є основоположними» для ухвалення рішень.

Від початку пандемії СOVID-19 кількість інфікованих у світі перевищила 18 мільйонів, 693 тисячі людей померли.