МОЗ оголосило правила навчання у школах. Чи реально їх дотримуватися?

До старту навчального року залишається місяць. Утім, як відбуватиметься навчальний процес під час пандемії COVID-19 – достеменно невідомо досі. Адже умови навчання можуть змінюватися постійно у зв'язку із епідеміологічною ситуацією. У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) раніше наголосили, що дистанційного навчання для всіх, як це було навесні, не буде, а «з вересня учні мають повернутися за парти». Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розробив рекомендації навчання для закладів освіти, їх підтримали і в Міністерстві освіти і науки (МОН).

Як діти навчатимуться з вересня – очно чи дистанційно?

У МОЗ і МОН впевнені, що більшість дітей з вересня навчатимуться очно. Утім, в окремих регіонах можлива і дистанційна форма навчання.

Як відомо, з 1 серпня Україна ділитиметься на 4 зони, відповідно до ситуації з поширенням COVID-19 у регіонах: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». Не зможуть відвідувати заклади освіти, згідно з постановою Кабінету міністрів, лише діти, які перебуватимуть у так званій «червоній» зоні.

При цьому ділитимуть за зонами не тільки області, а й окремі райони або міста обласного значення. Тобто якщо, припустимо, в Ужгороді епідеміологічна ситуація буде гіршою, ніж в окремих районах Закарпатської області. То в Ужгороді діти школу не відвідуватимуть, а в містах чи селах області навпаки.

Конкретного розподілення України «по зонах» поки немає. Оприлюднені списки мають бути вже з 1 серпня. При цьому оновлюватимуться вони кожні 5 днів. То ж нині передбачити, яка область, район чи окреме місто опиняться у «червоній» зоні у вересні, складно. Адже все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Показників для віднесення до тієї чи іншої зони також є кілька. Один із них – кількість заповнених ліжок у лікарнях. В постанові Кабміну йдеться, що до «червоної» зони належатимуть ті регіони, де заповнено більш як 75% ліжок. Станом на зараз, згідно з даними МОЗ, під цей показник не потрапляє жодна область.

Якщо діти навчатимуться очно, то як відбуватиметься навчальний процес?

30 липня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило постанову із рекомендаціями для закладів освіти – як проводити навчальний процес в умовах пандемії.

Серед головних правил:

Заходити в будівлю та пересуватися приміщеннями навчального закладу у масці або респіраторі, під час уроків їх можна не використовувати.

Не допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С. Учням же вимірювати температуру не обов'язково.

Забезпечити усіх працівників закладу засобами індивідуального захисту із розрахунку: 1 захисна маска на 3 години роботи.

Розробити маршрути руху для учнів та скласти графік, за яким вони заходитимуть в заклад освіти.

Проводити роз’яснювальну роботу з персоналом та учнями щодо індивідуальних заходів профілактики та симптомів коронавірусної хвороби.

Перед заняттями опитувати учнів щодо самопочуття та обстежувати на ознаки респіраторних захворювань.

Обмежити пересування здобувачів освіти кабінетами, зокрема, проводити навчання в одному і тому ж приміщенні.

Передбачити у навчальному розкладі можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.

Провітрювати приміщення після кожного заняття, щонайменше 10 хвилин.

За можливості забезпечити навчання на свіжому повітрі.

Забезпечити вбиральні антисептичними засобами. Поставити їх при вході в приміщення.

Забезпечити відстань між столами не менше ніж 1,5 метра та розміщення за столом не більше 4-х осіб під час харчування. Шведський стіл і самообслуговування забороняються.

Більше правил можна переглянути тут.

Заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій напередодні повідомила, що Міносвіти рекомендуватиме батьківській та педагогічній спільнотам переходити на змішану форму навчання.

«Сьогодні в школу йдуть одні діти, а завтра – інші. Тобто сьогодні одні працюють з використанням дистанційних технологій, а завтра – інші, для того, щоб зменшити кількість учнів у класі», – заявила вона під час брифінгу. За її словами, пояснювати матеріал вчитель може одночасно для дітей і в класі, і тих, хто навчається дистанційно – за допомогою відеокамери.

За словами заступниці міністра, нині МОН готує запуск онлайн-курсу для вчителів про дистанційне і змішане навчання.

Крім цього, Мандзій зазначила, що під час дистанційного навчання педагоги витрачають більше зусиль, то ж є необхідність «переглянути їхню заробітну плату».

Що кажуть вчителі та батьки?

Оприлюднення рекомендацій від МОЗ викликало низку дискусій як у батьківській, так і педагогічній спільнотах у соцмережах. Серед батьків думки розділилися: є ті, хто критикує нові правила навчання, і ті, хто каже, що вони однозначно кращі, ніж дистанційна освіта.

Олена Сергієва – мати десятикласниці – хоч і не була прихильницею дистанційного навчання, але і до нововведень має запитання. Цікавиться, де школи знайдуть стільки технічного персоналу, щоб так регулярно проводити вологе прибирання та дезінфікувати поверхні, якщо і до пандемії школам їх часто бракувало. «Щодо різного часу занять для дітей. Я не уявляю, як це відбуватиметься, якщо одна частина дітей буде в коридорах галасувати, в той час як інша вчитиметься. Це створюватиме шум. Як інші діти можуть в цей час здобувати освіту?» – дивується Олена Сергієва.

В той час Ольга Баракова, син якої навчається в 3-му класі, готова до дистанційного навчання і боїться відправляти сина в школу: «Я б дітей молодших класів однозначно в школу не відправляла, а вчила би їх вдома. Зі старшими простіше. Вони вже розуміють, що не треба облизувати двері, а треба тримати дистанцію. Для молодших дітей вірус – це дуже абстрактно, вони не розуміють, чому чогось не можна».

Зокрема, директори деяких шкіл запевняють, що дотримуватися усіх правил майже нереально. Адже вимагати від школярів правильного носіння маски та контролювати потоки дітей складно, особливо якщо школі не вистачає персоналу. «Хотілося, щоб нам не просто сказали на папері, а реально показали, як це буде працювати. Тому що накреслити на папері маршрут і забезпечити рух дітей за цим маршрутом – це різні речі. Ситуація напружена, бо все це викликає багато запитань і ми не маємо на них відповідей», – розповідає Радіо Свобода Катерина Спітковська, директорка «Введенської» гімназії Києва №107.

Директорка столичної школи №178 Ірина Чернілевська теж розповідає, що ситуація напружена. Адже до початку навчального року залишається місяць, а детального плану навчання досі немає. Зокрема, і відповіді на запитання – чи будуть однаковими правила навчання у різних зонах. Більше того, не зрозуміло, чи мають зберігати діти соціальну дистанцію. «В мене гімназія – це 46 класів, 1511 учнів, де середня кількість по класах – 33 учні, а є класи, в яких – і 36, і 38. Віктор Ляшко раніше наголошував, що навіть в «зеленій» зоні має бути виділено 5 метрів на дитину. Для нас це катастрофа. Тому що навіть в три зміни ми не зможемо організувати освітній процес», – розповідає Ірина Чернілевська.

Тим часом освітній омбудсмен Сергій Горбачов радить директорам шкіл брати ініціативу в свої руки: «Як саме скористатися рекомендаціями МОЗ, вирішує заклад освіти. Але мій заклик до директорів шкіл – використовувати власний здоровий глузд, свій великий досвід і робити все, щоб діти могли здобувати освіту в безпечних умовах».