Близько половини українців негативно ставляться до дистанційної освіти – опитування

Близько половини громадян України негативно ставляться до запровадження дистанційного формату освіти у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова і фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Згідно з даними опитування, цілком підтримують дистанційну освіту 9,9% респондентів, скоріше підтримують – 22,4%, скоріше не підтримують – 25,1%, категорично не підтримують – 24,6%. Не змогли відповісти 18% опитаних.

Негативних оцінок найбільше у південному (29%) та східному (28%) регіонах.

Найістотнішими проблемами, з якими стикнулися українці через перехід на дистанційне навчання, респонденти назвали зниження рівня успішності дітей (26%), брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання (22%) та технічні проблеми – погана якість інтернету (21%) чи відсутність пристроїв для онлайн-навчання (19%). Про брак технічних засобів зазначають близько 20-30% громадян у невеликих містах (до 100 тисяч жителів).

Також 13,3% наголошують на надмірній завантаженості дітей завданнями, 5% – на недостатньому навантаженні дітей завданнями, 16,1% відзначають формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання.

На думку більшості українців, головну відповідальність за якість освіти та підготовки шкіл до роботи в умовах пандемії несе Міністерство освіти та науки, 11% вважають, що відповідальність за цей процес має нести президент України.

Дослідження методом особистого інтерв’ю серед 2022 респондентів віком від 18 років тривало 3-9 липня у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно. 14 липня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни. Згодом міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в школах поводитимуть температурний скринінг, дітей та вчителів з температурою не пускатимуть до школи, а батьки будуть зобов’язані користуватися масками, коли приходитимуть до школи. Також планується розробити спеціальний порядок роботи шкіл із 1 вересня.