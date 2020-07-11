Кремінь назвав умови, які має врахувати держава, під час прийому до вишів абітурієнтів з ОРДЛО і Криму

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю Радіо Свобода висловив думку щодо законодавчих змін, якими випускникам шкіл з окупованих територій дозволено не складати ЗНО для вступу до українських вишів. За його словами, держава має врахувати низку умов, пов’язаних із вступом цих абітурієнтів.

«Очевидно, що тут треба говорити і про збільшення відповідних квот на державне замовлення і про створення необхідних умов для подальшого перебування в Україні. Бо що таке дитина з окупованих територій? Вона однозначно повинна бути забезпечена гуртожитком. Однозначно, вона повинна бути забезпечена в тому числі ще й, можливо, соціальною стипендією. Зрозуміло, що вона повинна бути свідома того, що вона в Україні і повинна наздогнати ту, можливо, освітню прірву, яку вона зазнала на окупованих територіях. Зрозуміло, що це питання і реінтеграції, можливо, членів родини. Не забуваймо і про дітей з інвалідністю. І такі діти у нас можуть бути. Звісно, я хотів би, щоб і наші спецслужби в тому допомагали. Бо у ЗМІ траплялися випадки, що громадяни, які брали участь у бойових діях на стороні терористичних організацій, можуть потрапляти у списки здобувачів освіти, претендентів», – заявив Тарас Кремінь.

Він наголосив, що ті діти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та у Криму, – «вони наші діти».

«Звісно, ми як представники української держави повинні забезпечити їм доступ до здобуття освіти. Але в той же ж час треба розуміти, що треба створити для того відповідні умови», – додав Кермінь.

Він визнав, що це «надзвичайно непроста робота, бо ми не володіємо інформацією, яка це кількість дітей, скільки дітей по-справжньому зможе приїхати».

3 липня Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.