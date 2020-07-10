Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав міни до закону «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя, Донецької та Луганської областей, повідомила у п’ятницю пресслужба Офісу президента.

«Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти», – цитує Офіс президента слова Володимира Зеленського.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, зазначили в ОПУ.

3 липня Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.