Без ЗНО: чи є в ідеї Зеленського «зрада»?

Вступатимуть без ЗНО і заберуть усі бюджетні місця? Офіс президента України оголосив про ініціативу внесення змін до закону «Про вищу освіту». У разі схвалення цих змін діти з окупованих територій зможуть вступити до всіх українських вишів без ЗНО, а також претендувати на бюджетні місця. Таке рішення викликало нерозуміння у частини суспільства. Чи є у президентській пропозиції «зрада» і як було до цього?

Як було раніше?

Абітурієнти з ОРДЛО мали два варіанти вступу до українських університетів. Перший – скласти ЗНО і потрапити до будь-якого ВНЗ. Другий – звернутися до центрів «Донбас-Україна», пройти екстернат, отримати диплом про завершену українську освіту і скласти іспити з історії України й української мови. Після цього учні мали змогу вступити тільки в ті виші, які були прописані за програмою співпраці із центрами «Донбас-Україна».

Що пропонують зараз?

За ініціативою президента України Володимира Зеленського можуть бути внесені зміни до закону «Про вищу освіту». А саме – діти з ОРДЛО зможуть вступати до закладів вищої освіти без складання зовнішнього незалежного оцінювання і матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

«Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських закладах вищої освіти безкоштовно, через державне замовлення в межах квот. Наразі така норма діє лише для випускників з Криму та Севастополя», – пишуть на сайті офісу президента.

Як відреагували в суспільстві?

У соціальних мережах дехто відреагував негативно на такі зміни. Ось деякі аргументи: «чому діти, батьки яких вбивають наших чоловіків, мають учитися безплатно в Україні?», «чому для дітей з ОРДЛО такі зміни діють, а для дітей-переселенців чи дітей, батьки, яких воювали в ООС, – ні?», «чому українці мають сплачувати зі своїх податків навчання тих, хто не хоче жити в Україні?».

Проте, звичайно, були й ті, хто підтримує, що такі зміни необхідні, адже за молодь треба боротися.

А що ж насправді?

Насправді, одна з головних ініціатив – у кожному ЗВО мають бути центри «Донбас-Україна». Це саме ті заклади, де учні складатимуть іспити з української мови та історії України, а також профільний предмет. Таким чином, вони отримують три оцінки, і вже за сумою цих балів конкуруватимуть за можливість потрапити до українських вишів.

Квоти, за якими можуть вступати діти з окупованого Донбасу, як і квоти для кримчан, були розраховані лише на дітей із цих територій. Вони не забрали ці пільги у когось іншого, розповідає Олег Охредько, аналітик центру громадянської освіти «Альменда».

«Квота для таких дітей дорівнює 20% від бюджетного замовлення. Діти, склавши необхідні іспити, вже змагаються між собою в рамках цієї квоти. Наприклад, якщо у нас є 20 місць, а заяв – 25, то вони не можуть претендувати на інші місця в університеті, тільки на ці квоти. Також вони мають вступати і на комерційній основі за такою ж схемою. Але поки одні діти мають право подати 15 заяв на вступ до університетів, учні з окупованих територій – лише одну. Якщо вони не вступають за квотами, то або можуть спробувати на комерційну основу, або не вступають вже взагалі», – каже Олег Охредько.

Проте, за словами експерта, зараз документ про зміни до закону перебуває у профільних комітетах, а тому прогнозувати, який результат буде у підсумку, поки що важко.

Головна причина, на думку освітньої експертки Ірини Когут, чому були запропоновані такі зміни, – це те, як важко дістатися на підконтрольну Києву територію дітям з ОРДЛО. Адже угруповання «Л/ДНР» проти відкриття КПВВ. Проте зараз до таких змін дуже багато запитань, каже Когут.

«Що зараз мають робити університети, які раніше не приймали випускників за таким механізмом, як центр «Донбас-Україна»? У багатьох учнів з ОРДЛО немає українських атестатів. Є процедура, як вони мають засвідчити свій рівень знань. І процедура наче не складна, але університет має знати, як це робиться. Крім того, абсолютно незрозуміло, що робити з тими спеціальностями, для яких був прохідний бал із ЗНО вище за стандартний. Наприклад, у медичних вишах чи на спеціальності права він вищий. І що тоді робити дітям, які вступають на основі іспитів, а не ЗНО?» – каже Ірина Когут.

При цьому освітня експертка зазначила, що для реінтеграції учнів з ОРДЛО такі зміни дійсно були б позитивні, якби вони ухвалювалися не за кілька тижнів до цьогорічного вступу, а головне – якби все українське суспільство було детально проінформовано про нововведення. В іншому ж випадку можна наразитися на опір усередині суспільства.