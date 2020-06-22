ЗНО можна провести в заплановані терміни – МОЗ

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня, заявила т. в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, які наведено на сайті МОН, епідеміологічна ситуація нині дає таку можливість.

«МОН, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування готові провести ЗНО-2020 у безпечних умовах згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України. Ми вдячні партнерам за допомогу в забезпеченні пунктів проведення ЗНО засобами захисту для учасників тестування, інструкторів і медиків», – сказала вона.

Цими партнерами є група «Нафтогаз», представництво ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН) в Україні і посольство Швейцарії в Україні.

Завдяки ним пункти проведення ЗНО забезпечені:

медичними масками для учасників, інструкторів і медиків,

безконтактними термометрами (пірометрами),

дезінфікувальними засобами для рук,

дезінфікувальними засобами для обробки поверхонь,

ізоляційними медичними халатами і захисними щитками для медиків.

За повідомленням, під час зовнішнього незалежного оцінювання:

допуск до тестування відбуватиметься згідно з рекомендаціями головного санлікаря (температура тіла не вище від 37,2 °С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора);

Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше ніж 1,2 метра, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо);

діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією);

діятиме супровід медиків і Національної поліції;

будуть залучені інструктори не з груп ризику.

За повідомленням, цього року в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) візьмуть участь 379 493 особи. Крім того, єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на магістратуру з більшості спеціальностей і єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для магістратури з правничих спеціальностей складатимуть 101 283 особи. Під час тестування й іспитів буде залучено 242 650 працівників і 11 630 медиків.

Раніше 22 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням; зазвичай вони є обов’язковими для всіх. Цього ж року ЗНО буде обов’язкове тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти цього року, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.

«Таким чином, учні отримали право обирати види оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або ЗНО», – заявили в Офісі президента.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27–30% кількість учасників цьогорічного тестування.