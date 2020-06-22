Зеленський підписав закон про складання ДПА та ЗНО за бажанням

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання за бажанням.

В Офісі президента пояснили, що закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.

Документ вносить зміни до законодавства, згідно з якими «у зв’язку з впровадженням карантинних заходів учні, що завершують здобуття загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА)».

Водночас учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

«Таким чином, учні отримали право обирати види оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або ЗНО», – заявили в Офісі президента.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування.

Випускники, які планують вступати у вищі навчальні заклади, все одно повинні будуть проходити тестування.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон на своєму засіданні 18 червня.