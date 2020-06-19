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19 червня 2020, Київ 12:44
Новини | Економіка

Міністр фінансів розповів, скільки і на що витрачав кошти Фонд боротьби з COVID-19

За словами Сергія Марченка, Фонд продовжуватиме роботу протягом всього карантину та ще 30 днів після його офіційного завершення

Міністр фінансів Сергій Марченко 19 червня виступив у Верховній Раді з доповіддю щодо Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

За словами міністра, Фонд продовжуватиме роботу протягом всього карантину та ще 30 днів після його офіційного завершення.​

«Станом на 18 червня 2020 року урядом прийняте рішення про виділення коштів Фонду на суму 36,1 мільярда гривень. Зокрема прийнято постанову уряду на 19 мільярдів гривень, а також протокольні рішення на 17 мільярдів гривень. З урахуванням цих рішень залишок коштів Фонду станом на 18 червня складає 28, 5 мільярда гривень. Касові видатки станом на 16 червня склали 1,9 мільярда гривень», – розповів Марченко.

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Зокрема, за словами міністра, Кабінет міністірів спрямував

  • 9 мільярдів до Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття для допомоги тим, хто залишився без роботи через карантин (як на безповоротній, так і на поворотній основі)
  • 100 мільйонів гривень – закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 (за словами Марченка, йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легень)
  • майже 3 мільярди гривень передбачено на заходи з запобігання спалахам епідемії, з них 650 мільйонів гривень – лабораторним підрозділам МОЗ, 2,3 мільярда – на закупівлі засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров’я, надають стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19 та екстрену медичну допомогу
  • 2,5 мільярда гривень передбачено на допомогу Фонду соціального страхування (в тому числі 471 мільйон на виплати родинам медичних працівників, які померли від коронавірусної хвороби)
  • 2,7 мільярда на додаткові виплати – до 50% заробітної плати чи грошового забезпечення військовим, поліцейським та «відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення»
  • 23,7 мільйона на заходи з подолання COVID-19 в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
  • 52,5 мільйона – для повернення коштів за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання

За даними Марченка, станом на 9 червня 428 тисяч осіб отримують допомогу з безробіття – «майже вдвічі більше, ніж торік».

Міністр фінансів додав, що за протокольними рішеннями уряду з Фонду виділили загалом ще 17 мільярдів гривень. Ці кошти пішли зокрема напряму Міністерству охорони здорв’я, Міністерству освіти і науки (в тому числі на створення безпечних умов для проведення ЗНО), Пенсійному фонду.

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«Для нас принципово уникнути будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів. Для Мінфіну це першочергове завдання. Такі загрози існують через коронакризу та спрощені порядку держзакупівель. Ми намагаємося їх уникнути в тому числі в процесі переговорів із Міжнародним валютним фондом та під час напрацювання програми», – заявив Марченко.

З цією метою, зазначив урядовець, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розкриває бенефіціарних власників у закупівлях Фонду боротьби з коронавірусом.

Він також вказав на аудит, який здійснює Державна аудиторська служба.

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«Держаудитслужба з 9 червня здійснює контрольні заходи Міністерства охорони здоров’я, а з 16 червня територіальні підрозділи ДАС розпочали перевірки в 27 закладах охорони здоров’я. Наголошую, йдеться винятково про заклади, які не задіяні безпосередньо в ліквідації хвороби і не мають карантинних обмежень», – сказав міністр.

17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

10 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував створення Фонду боротьби з коронавірусом обсягом майже 66 мільярдів гривень. З цих коштів зокрема мали виплачуватися доплати лікарям, залученим до боротьби з захворюванням, закуповуватися засоби захисту та медичне обладнання.

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