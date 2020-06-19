Міністр фінансів розповів, скільки і на що витрачав кошти Фонд боротьби з COVID-19

Міністр фінансів Сергій Марченко 19 червня виступив у Верховній Раді з доповіддю щодо Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

За словами міністра, Фонд продовжуватиме роботу протягом всього карантину та ще 30 днів після його офіційного завершення.​

«Станом на 18 червня 2020 року урядом прийняте рішення про виділення коштів Фонду на суму 36,1 мільярда гривень. Зокрема прийнято постанову уряду на 19 мільярдів гривень, а також протокольні рішення на 17 мільярдів гривень. З урахуванням цих рішень залишок коштів Фонду станом на 18 червня складає 28, 5 мільярда гривень. Касові видатки станом на 16 червня склали 1,9 мільярда гривень», – розповів Марченко.

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Зокрема, за словами міністра, Кабінет міністірів спрямував

9 мільярдів до Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття для допомоги тим, хто залишився без роботи через карантин (як на безповоротній, так і на поворотній основі)

100 мільйонів гривень – закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 (за словами Марченка, йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легень)

майже 3 мільярди гривень передбачено на заходи з запобігання спалахам епідемії, з них 650 мільйонів гривень – лабораторним підрозділам МОЗ, 2,3 мільярда – на закупівлі засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров’я, надають стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19 та екстрену медичну допомогу

2,5 мільярда гривень передбачено на допомогу Фонду соціального страхування (в тому числі 471 мільйон на виплати родинам медичних працівників, які померли від коронавірусної хвороби)

2,7 мільярда на додаткові виплати – до 50% заробітної плати чи грошового забезпечення військовим, поліцейським та «відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення»

23,7 мільйона на заходи з подолання COVID-19 в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

52,5 мільйона – для повернення коштів за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання

За даними Марченка, станом на 9 червня 428 тисяч осіб отримують допомогу з безробіття – «майже вдвічі більше, ніж торік».

Міністр фінансів додав, що за протокольними рішеннями уряду з Фонду виділили загалом ще 17 мільярдів гривень. Ці кошти пішли зокрема напряму Міністерству охорони здорв’я, Міністерству освіти і науки (в тому числі на створення безпечних умов для проведення ЗНО), Пенсійному фонду.

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«Для нас принципово уникнути будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів. Для Мінфіну це першочергове завдання. Такі загрози існують через коронакризу та спрощені порядку держзакупівель. Ми намагаємося їх уникнути в тому числі в процесі переговорів із Міжнародним валютним фондом та під час напрацювання програми», – заявив Марченко.

З цією метою, зазначив урядовець, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розкриває бенефіціарних власників у закупівлях Фонду боротьби з коронавірусом.

Він також вказав на аудит, який здійснює Державна аудиторська служба.

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«Держаудитслужба з 9 червня здійснює контрольні заходи Міністерства охорони здоров’я, а з 16 червня територіальні підрозділи ДАС розпочали перевірки в 27 закладах охорони здоров’я. Наголошую, йдеться винятково про заклади, які не задіяні безпосередньо в ліквідації хвороби і не мають карантинних обмежень», – сказав міністр.

17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

10 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував створення Фонду боротьби з коронавірусом обсягом майже 66 мільярдів гривень. З цих коштів зокрема мали виплачуватися доплати лікарям, залученим до боротьби з захворюванням, закуповуватися засоби захисту та медичне обладнання.