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19 червня 2020, Київ 15:49
Відео

«Все одно всі заражаються». В Україні після послаблення карантину зростає кількість інфікованих коронавірусом (відео)

«Все одно всі заражаються». В Україні після послаблення карантину зростає кількість інфікованих коронавірусом (відео)
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«Все одно всі заражаються». В Україні після послаблення карантину зростає кількість інфікованих коронавірусом (відео)

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В Україні новий антирекорд захворюваності на COVID-19. За добу офіційно зафіксовано 921 випадок захворювання на коронавірусну хворобу: 19 людей померло, 586 – одужало. У МОЗ кажуть, що причина такого приросту – недотримання громадянами рекомендацій медиків в умовах пом'якшення карантинних заходів. Представники влади навіть пригрозили повернути в деякі регіони жорсткий карантин. У відомстві моделюють, яким чином епідемія може розвиватися далі і яка ситуація з вірусом може бути у країні восени. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

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