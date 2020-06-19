В Україні новий антирекорд захворюваності на COVID-19. За добу офіційно зафіксовано 921 випадок захворювання на коронавірусну хворобу: 19 людей померло, 586 – одужало. У МОЗ кажуть, що причина такого приросту – недотримання громадянами рекомендацій медиків в умовах пом'якшення карантинних заходів. Представники влади навіть пригрозили повернути в деякі регіони жорсткий карантин. У відомстві моделюють, яким чином епідемія може розвиватися далі і яка ситуація з вірусом може бути у країні восени. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).