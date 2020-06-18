«Старий і доступний» дексаметазон може перемагати COVID-19. Що відомо про цей стероїд?

Дослідники з Оксфордського університету в Британії повідомили, що широковживаний і дешевий стероїд під назвою дексаметазон може рятувати життя пацієнтам, які перебувають у критичному стані через зараження коронавірусом. Вони оголосили про своє відкриття на прес-конференції в Лондоні цього тижня, повідомивши, що цей медичний препарат на третину зменшив смертність у понад двох тисяч пацієнтів, які перебували у важкому стані і на яких випробували дексаметазон. Розповідаємо, що відомо про ці ліки – дексаметазон – і чи справді, і як вони можуть допомогти в боротьбі з COVID-19.

Як каже Вікіпедія, дексаметазон є типом кортикостероїдних ліків. Його використовують при багатьох недугах, включно з проблемами ревматизму, певних захворюваннях шкіри, сильних алергіях, астмі, хронічних захворюваннях легенів, болях в спині, набуханні мозку, болях очей після операції на них, а також використовують разом з антибіотиками при лікуванні туберкульозу.

Наскільки доступний дексаметазон?

Він є дуже поширеним, його масово продукують, він дешевий і відомий вже давно.

«Він майже на полиці в кожній аптеці, в кожному шпиталі. Він доступний по цілому світу і надзвичайно дешевий», – каже професор Оксфордського університету Пітер Горбі – один з авторів нових досліджень.

Дексаметазон дешевий, наприклад, в порівняно бідних країнах Африки пачку з десятками таблеток можна купити менше аніж за два долари.

Як діє дексаметазон?

Взагалі дексаметазон – це стероїд, медикамент, який зменшує запалення, виробляючи (симулюючи) протизапальні гормони, які виробляє організм.

Медикамент «приглушує» імунну систему організму.

Річ у тім, що коронавірусна інфекція спонукає запалення коли організм намагається боротися з ним.

Але інколи імунна система «переробляє», «перебільшує» свою роботу – і це, власне, стає фатальним – сама реакція, яка має на меті завдати удару інфекції, починає руйнувати клітини організму.

А дексаметазон «охолоджує» цей ефект!

Які результати дії дексаметазону при COVID-19?

Як повідомив один з авторів дослідження, процесор Оксфордського університету Пітер Горбі, в пацієнтів, яким потрібен кисень і які мали COVID-19, дексаметазон знижує смертність на 20 відсотків. За його словами, в групі пацієнтів, яким ще не потрібна була допомога з диханням, впливу цього медикаменту на них не було.

«Отже, це не медикамент, який треба використовувати серед людей або пацієнтів, які не в лікарні чи стаціонарних пацієнтів, які не мають проблем з диханням. Але для пацієнтів, яким важко дихати, яким потрібна допомога з диханням чи вентиляцією, тут справді (дексаметазон) дає значний ефект», – сказав професор Горбі.

Багато хто охрестив дослідження британських вчених про дію дексаметазону як «прорив».

Чи дексаметазон вже призначають хворим на COVID-19?

Так, в деяких країнах. Наприклад, в Британії його вже широко приписують пацієнтам, враженим коронавірусом, а деякі країни, наприклад, Пакистан, збираються це робити незабаром. Південна Африка також його вже приписує хворим. Також, як очікується, приписуватимуть дексаметазон від COVID-19 будуть відтепер ширше у світі.

Кому підходить дексаметазон?

При захворюванні на коронавірус, дексаметазон підходить тим, хто вже у шпиталі і отримує допомогу з киснем при диханні або підключений до апарату штучної вентиляції легенів, тобто при важкій формі захворювання.

Цей медикамент не діє для пацієнтів з поміркованими рівнем захворювання бо угамування їхньої імунної системи на цьому етапі не буде ефективним.

Наскільки ефективним є дексаметазон?

Як кажуть оксфордські вчені, які проводили дослідження, одну з трьох смертей можна відвернути серед пацієнтів, які на апараті штучної вентиляції легенів.

Серед пацієнтів, яким подають кисень, можна відвернути кожну п’яту смерть.

Проте для пацієнтів, яким не потрібна допомога з диханням, немає значних позитивів від дексаметазону.

Що каже ВООЗ про дексаметазон?

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебреєсус назвав повідомлення про дію дексаметазону «позитивними ознаками надії».

Але, додав він, «ці медикаменти (дексаметазон) мають вживати лише під пильним медичним наглядом». «Ми потребуємо більше ліків, які можуть використовуватись для боротьби з вірусом, включно для тих, хто має помірковані симптоми», – сказав керівник ВООЗ.

Які побічні негативні ефекти дексаметазону?

Як пишуть міжнародні медіа, при лікування некоронавірусних захворювань, інколи пацієнти скаржаться на почуття тривоги, поганий сон, набирання ваги…

Рідше лунають скарги на погіршення зору чи «розпливчатість» картини для очей…

Але, пацієнти, хворі на коронавірус, не потребують багато дексаметазону – тому й побічних ефектів буде менше.

Коли розробили дексаметазон?

Вперше цей медикамент розробили в 1957 році і він став доступний масово десь на початку 1960-х років.

Через те, що цей препарат існує вже такий тривалий час, тому патент на нього вже не діє – тобто, його можна вільно виробляти, не сплачуючи патентних зборів і не переймаючись авторськими правами на цього.

Відтак, багато компаній по цілому світу можуть налагодити масове виробництво дексаметазону.