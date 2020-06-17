Шмигаль доручив Мінфіну аудит витрат на боротьбу з коронавірусом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. Таку задачу він озвучив на засіданні Кабінету міністрів 17 червня.

«В мене є прохання і доручення до Міністрва фінансів України. Ми вже два місяці фактично використовуємо Фонд на боротьбу з COVID-19, загальна сума майже 65 мільярдів гривень, це абсолютно величезна сума від українських платників податків, ми про це говорили сьогодні і вчора з президентом України. Всі ми, країна має має бачити, на що саме йдуть ці кошти. Тому доручаю Мінфіну провести аудит витрат із фонду, відзвітувати й опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватися щотижня», – сказав голова уряду.

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Очільників інших міністерств, які отримували фінансування з цього фонду, він також закликав прозвітувати про те, на що пішли кошти. Надалі, за словами Шмигаля, уряд повинен публічно анонсувати та затверджувати постанови про виділення коштів із фонду на боротьбу з COVID-19.

«Це чесно і відповідально до суспільства. Ми дійсно, на мою думку, ефективно розпоряджалися до сьогоднішнього дня і, впевнений, будемо робити це й надалі, Фондом, яким нам доручено розпоряджатися. Фактично касових видатків там немає і 2 млрд грн, але вже за 30 млрд грн коштів розподілені. Важливо, щоб суспільство і Верховна Рада зокрема розуміли, на які цілі, як, для чого ми використовуємо цей фонд», – додав прем’єр-міністр.

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10 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував створення Фонду боротьби з коронавірусом обсягом майже 66 мільярдів гривень. З цих коштів зокрема мали виплачуватися доплати лікарям, залученим до боротьби з захворюванням, закуповуватися засоби захисту та медичне обладнання.