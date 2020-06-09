Ткаченко просить Шмигаля повернути 2 млрд гривень на культуру

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить прем’єра Дениса Шмигаля повернути 2 мільярди гривень на культуру.

«Потрібно повернути секвестровані кошти на підтримку митців та інституцій, які вони представляють. Це перший крок. Сьогодні вже передав листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо повернення фінансування на підтримку культури. Наразі – це 2 мільярди гривень. Буду лобіювати оперативний розгляд звернення», – написав Ткаченко.

Він додав, що втрати креативної індустрії під час кризи оцінюють у 10-20 мільярдів гривень.

13 квітня Верховна Рада проголосувала за зміни до державного бюджету. Зокрема, був створений фонд боротьби з COVID-19 у сумі 64,7 мільярда гривень. Натомість були скорочені видатки на низку напрямів, зокрема на освіту й культуру.