Верховна Рада призначила міністром культури Олександра Ткаченка

Верховна Рада України призначила міністром культури та інформаційної політики народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка.

Таке рішення на засіданні 4 червня підтримали 263 народних депутатів.

Під час виступу Ткаченко заявив, що уряд має посилити фінансування галузі культури. За його словами, 3-4 мільярди гривень потрібно спрямувати на розвиток культури і туризму.

Верховна Рада також достроково припинила депутатські повновадження Ткаченка. За це проголосували 299 народних депутатів.

3 червня проєкт постанови щодо призначення Ткаченка міністром культури та інформаційної політики був офіційно зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Посада міністра культури була вакантною з 4 березня, коли Верховна Рада затвердила уряд на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем.

Перед тим, як стати народним депутатом, Ткаченко був генеральним директором «1+1 медіа».

На початку жовтня 2019-го Олександр Ткаченко подавав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.