Ткаченко збирається брати участь у праймеріз «Слуги народу» під час виборів мера Києва

Народний депутат Олександр Ткаченко оголосив про наміри взяти участь у праймеріз «Слуги народу» під час виборів мера Києва.

«Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно. Тому вирішив брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ», – заявив Ткаченко у Facebook.

Колишній генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко в липні 2019 році заявляв, що спочатку не планував брати участь у виборах мера, «але ситуація сприяє». У жовтні він подав декларацію як кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації, однак тоді посада йому не дісталася.

У праймеріз «Слуги народу» збирається брати участь ще один представник фракції – депутат Олександр Дубінський.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.