У «Слузі народу» оголосили про плановану дату місцевих виборів в Україні

Місцеві вибори в Україні можуть відбутися 25 жовтня. Про це на брифінгу у Верховній Раді 6 травня заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, така остаточна домовленість досягнута в межах владної фракції. Проєкт рішення буде винесений на розгляд парламенту до кінця червня, до того часу триватиме обговорення документа. Верховна Рада зможе ухвалити зміни до Виборчого кодексу до середини липня, переконаний Корнієнко.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія додав, що на окупованих частинах України місцеві вибори відбудуться за умови встановлення контролю над кордоном.

Раніше цього тижня голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання, що «нам вдасться провести місцеві вибори на всій території України, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення місцевих виборів на територіях, непідконтрольних українській владі, можливе відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв.