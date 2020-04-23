Петиція до Зеленського про звільнення Єрмака набрала необхідні для розгляду голоси

Кількість підписів під петицією до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака перевищила необхідні для її розгляду 25 тисяч.

Електронна петиція на сайті Офісу президента містить заклик до президента: «Якщо ви на боці України, то Андрій Єрмак має бути негайно звільнений, а компетентні органи повинні розпочати кримінальні провадження за фактами державної зради і корупції».

«Пане президенте, час визначитися і вибрати, на чиєму ви боці – корупції і капітуляції перед Росією чи на боці демократичної, незалежної некорупмованої України», – вважає автор петиції на ім’я Олександр Іванов.

Підписи під петицією, оприлюдненою 1 квітня, були зібрані менш ніж за місяць – на 70 днів раніше від останнього терміну.

Автор вважає, що «після призначення Андрія Єрмака керівником Офісу президента різко пришвидшився процес капітуляції України перед Росією». Ідеться про підпис Єрмака під документом Тристоронньої контактної групи в Мінську, яким Україна погодилася створити так звану «консультативну раду» з ОРДЛО на рівних, причому Росія, визнана в Україні державою-агресором, була б там лише спостерігачем, як і Німеччина, Франція і ОБСЄ.

«В силу різних обставин цей процес поки вдалося припинити, але Єрмак заявляє, що готовий й надалі втілювати цей антиконституційний план. Тому єдиною гарантією, що він не реалізує цей задум, є його негайна відставка та кримінальна справа за ознаками державної зради», – мовиться в петиції.

Крім того, пише автор, «Андрій Єрмак став уособленням корупції в команді Зеленського. Єрмака та його родича звинувачують в торгівлі державними посадами».

Йдеться про оприлюднення так званих «плівок Єрмака», на яких людина, схожа на брата голови офісу президента Дениса Єрмака (Андрій Єрмак фактично підтвердив, що це його брат), проводить кілька розмов на теми, що сприймаються як можлива торгівля державними посадами.

У перебігу цих розмов обговорюється, зокрема, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподілятиметься отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови Офісу президента. Обидва брати Єрмаки заперечують, що чинили будь-які корупційні дії.

Раніше перша зі згаданих претензій до Єрмака, а саме підписи представників України під її згодою створити «консультативну раду» з представниками контрольованих Росією ОРДЛО, призвела до оприлюднення іншої петиції з вимогою до Зеленського відкликати ці підписи. Та петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів за лічені дні.

Тоді у Зеленського відкинули цю вимогу, заявивши, що згаданий робочий документ, який підписали представники України, має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі «жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО».

Як мовиться на сайті Банкової, електронна петиція, адресована президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більш ніж трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці «На розгляді» не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше від десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої президентові України, публічно оголошується президентом України на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Відповідь на електронну петицію не пізніше як наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці «З відповідями», а також надсилається у письмовому вигляді авторові (ініціатору) електронної петиції. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.