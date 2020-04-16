НАЗК перевіряє, чи законно керівник ОП Єрмак повертався з Мінська на чартері олігарха Пінчука

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить, чи не було корупційного правопорушення в діях керівника Офісу президента Андрія Єрмака, коли той обрав приватний літак олігарха Віктора Пінчука для повернення до Києва з Мінська після засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про цей переліт, а також про те, що така безкоштовна послуга може вважатися незаконним подарунком в розумінні закону «Про запобігання корупції» раніше розповідали журналісти програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») в матеріалі «Хованки Єрмака».

«Здійснюється збір фактичних даних щодо наявності чи відсутності у діях керівника Офісу президента Єрмака Андрія Борисовича адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією», – повідомили у НАЗК у відповідь на звернення «Центру протидії корупції».

Громадська організація звернулася до Нацагентства з проханням перевірити, чи не порушив керівник ОП обмежень щодо отримання подарунків за антикорупційним законодавством, коли вирішив скористатися приватним літаком Віктора Пінчука для повернення в Україну.

Про цей переліт йшлося у розслідуванні «Схем». Андрій Єрмак вирішив повернутися з Мінська приватним літаком з бортовим номером OE-LEO, яким зазвичай літає олігарх Віктор Пінчук, і не заплатив за це. У коментарі журналістам Єрмак тоді повідомив, що переліт чартером до Києва йому запропонував другий президент України, тесть Пінчука Леонід Кучма, і він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.

«Отже, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, отримав подарунок у вигляді послуги перельоту приватним чартерним рейсом. У відкритому доступі наявна інформація про вартість подібних послуг, яка в декілька разів перевищує зазначену у ч.2 ст.23 закону України «Про запобігання корупції». Відтак Андрій Єрмак, порушивши вищевказані обмеження, ймовірно, скоїв адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ст.172-5 Кодексом України про адміністративні правопорушення», – вказано у зверненні «ЦПК» до Нацагентства з питань запобігання корупції.

У ньому юристи громадської організації також зазначили: «Частиною 3 ст. 12 цього закону передбачено, що у разi виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду в порядку, визначеному Національним агентством. У разi виявлення ознак іншого корупційного aбo пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок і надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення».

За таке порушення законодавства передбачена відповідальність у вигляді штрафу – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Пізно ввечері 11 березня журналісти зафіксували, як Андрій Єрмак прилетів бортом ОЕ-LEO «Гольфстрім» G650 із Мінська.

Цим же літаком повернувся і другий президент України Леонід Кучма. Цього дня там відбувалось засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на Донбасі. У рамках цих переговорів був підписаний документ про створення «консультаційної ради» з представниками ОРДЛО, що викликало хвилю обурення в українському суспільстві.

«Час закінчення зустрічі не збігався з графіком регулярних авіарейсів із Мінська до Києва. Тому Леонід Кучма запропонував полетіти до Києва разом із ним. Мені невідомо, хто оплачував переліт та кому саме належить цей літак», – пояснив у коментарі «Схемам» Андрій Єрмак.

Раніше «Схеми» неодноразово спостерігали, що цим приватним літаком регулярно користується олігарх Віктор Пінчук і члени його родини.

2 липня 2015 року депутати Верховної Ради України відправили у відставку міністра екології Ігоря Шевченка після скандалу, який розгорівся після оприлюднення доказів, що він літав із Ніцци до Києва літаком депутата, великого газового підприємця Олександра Онищенка. Шевченко у відповідь підтвердив, що летів із Ніцци літаком Онищенка, але не вбачає в цьому корупції.

Раніше «Схеми» показали, як близький соратник і бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Тімур Міндіч тричі за тиждень напередодні голосування за так званий «антиколомойський» законопроєкт відвідував Офіс президента, де зустрічався із керівником ОП Андрієм Єрмаком. Сам Міндіч у коментарі спочатку свій візит «недержавними» справами, а пізніше – «допомогою у боротьбі з коронавірусом».

Також журналістам вдалося встановити основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала відеозаписи прихованою камеру – так звані «плівки Єрмака» – на яких фігурує брат голови Офісу президента Денис Єрмак і які оприлюднив депутат із парламентської фракції «Слуга народу» Гео Лерос. Це, можливо, зможе у подальшому допомогти зрозуміти, чому і як з’явилися ці відеозаписи, а також чи справді брат Андрія Єрмака «продавав посади» у владі, як стверджує Лерос.