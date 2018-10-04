Тимошенко і Пінчук. Новий курс для олігарха (розслідування)

Публічно Юлія Тимошенко декларує боротьбу з олігархами, а непублічно проводить перемови з Віктором Пінчуком

До виборів президента України залишається майже півроку. У кандидатів уже почалася активна фаза перегонів: вони формують команди, узгоджують стратегії, інтенсивно рекламуються, а також проводять важливі перемови (зокрема у пошуках фінансування). Про більшість таких контактів виборці навіть не здогадуються, хоча нерідко це красномовна демонстрація відвертої непослідовності кандидатів у публічній та непублічній площині. Розслідування «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода й телеканалу UA:Перший) показало, що, наприклад, один із найрейтинговіших кандидатів у президенти Юлія Тимошенко, яка обіцяє новий курс для України, гарантуючи боротьбу з олігархічним режимом, непублічно проводить зустрічі зі впливовим українським мільярдером. Хто він? Про що вони можуть домовлятися напередодні виборів? І чи варто виборцям довіряти обіцянкам Тимошенко усунути олігархів від впливу на українську політику?

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обіцяє боротися з олігархами напередодні чи не кожних президентських виборів, у яких вона бере участь.

«Зараз прийшов той час після славної революції нарешті поставити на олігархії хрест. У жодному випадку вони не можуть диктувати умови в політиці, а тим паче платити за політику, а тим паче користуватися політикою для досягнення своїх інтересів», – зазначала вона у 2014 році.

На необхідності боротьби з олігархічною системою в Україні Тимошенко наголошує і тепер, у 2018-му.

«Перший раз прийняти народну конституцію на референдумі, не спираючись на парламент, який, на жаль, в останні роки став уособленням олігархічного консенсусу. Щоб система управління державою була не фальшивою, не побудованою в інтересах вузького кола людей, а служила українській нації», – каже вона.

Чи сповідує Тимошенко ту ж філософію, про яку так палко розповідає на камери? «Схеми» вирішили дослідити, чи не має сама лідерка Батьківщини зв’язків з олігархами.

Ввечері 24 вересня в Києві на Рильському провулку знімальна група «Схем» помітила мерседес супроводу очільниці «Батьківщини»: автівка чекала біля заїзду в закритий двір елітного будинку на Софіївській площі.

Більш ніж за годину мерседес, яким користується Тимошенко, виїхав з арки і залишив провулок разом з першим автомобілем.

Майже одразу за кортежем кандидатки в президенти звідти виїхало ще кілька машин.

Зрозуміти, чиї автівки це були, журналістам допомогла поїздка в аеропорт «Київ». Раніше, у серпні 2018-го, знімальна група зафіксувала, як рейсом із Ніцци на посадку зайшов літак з бортовим номером ОЕ-LEO «Гольфстрім» G650. На виході з ВІП-терміналу пасажирів зустрічали машини з тими самими номерними знаками, які журналісти бачили в районі Рильського провулку. Цим літаком прилетіла родина українського олігарха Віктора Пінчука.

Чи міг бути одночасний виїзд кортежів бізнесмена та лідерки партії «Батьківщина» простим збігом? Адже побачити Тимошенка та Пінчука разом не було змоги – оскільки будинок на Софіївській площі має закритий двір і підземний паркінг.

Водночас, схоже, що «Схемам» вдалося зафіксувати ще одну їхню зустріч.

18 квітня знімальна група в тому ж Рильському провулку знову зафіксувала мерседес супроводу Юлії Тимошенко, який так само чекав біля арки. Згодом із неї виїхав мерседес, яким користується Тимошенко, і дві автівки вже разом залишили це місце.

За десять хвилин з цієї ж арки виїхав уже знайомий автомобіль, яким користується олігарх Пінчук.

Отже, знімальна група «Схем» двічі ставала свідком, як машини, якими користуються Тимошенко й Пінчук, перебували в одному місці і потім майже одночасно його залишали.

Про що це може свідчити? Пояснює співзасновник громадського руху «Чесно» Олег Рибачук.

«Із точки зору Віктора Пінчука зрозуміло, якщо Тимошенко, яка не відрізняється демократичністю і з якою у нього дуже складне минуле, то зрозуміло, що він на подібні зустрічі піде, – пояснює він. – Це не говорить про якісь там союзи. Це елементарний закон виживання в українській політичній системі, яка досі називається олігархічною. І Юлія Тимошенко є саме частиною олігархічної системи, тому що Юлія Тимошенко чудово знає ці вовчі закони і просто для неї не буває ні вічних ворогів, ні вічних союзників».

Віктор Пінчук – один з найбагатших бізнесменів України. За версією журналу «Фокус», у рейтингу за підсумками 2017 року він зі статками в 1,4 мільярда доларів посів 4 місце.

Пінчук одружений з дочкою другого президента України Леоніда Кучми. Олігарх володіє групою телеканалів, серед яких – ICTV, «Новий канал» та «СТБ», банком «Кредит-Дніпро» та трубно-колісною компанією «Інтерпайп».

Окрім того, родина українського бізнес-магната володіє елітною нерухомістю. Наприклад, будинком у Лондоні, вартість якого оцінюється у понад 70 мільйонів фунтів.

Що ж поєднує лідерку «Батьківщини» та впливового бізнесмена? Чому вони проводили цю зустріч пізно ввечері? «Схеми» прийшли до Верховної Ради, щоб запитати про це в Тимошенко напряму.

Однак перша спроба виявилася неуспішною: коли знімальна група попрямувала до лідерки «Батьківщини», вона одразу не захотіла відповідати на запитання журналістів, пославшись на підготовку до виступу в парламенті. А потім у супроводі однопартійців швидко зайшла до сесійної зали.

Більше того, один із них – Сергій Власенко – спочатку затуляв об’єктив камери, а інший депутат, Вадим Івченко, заважав оператору знімати прохід Тимошенко кулуарами.

А так заважав брати коментар у Юлії Тимошенко народний депутат Сергій Власенко:

У такий самий спосіб Юлія Тимошенко уникала запитань і півроку тому, коли «Схеми» робили матеріал про недешеві послуги лобістів для неї на території США.

Після виступу в Раді Тимошенко залишила сесійну залу через ложу спікера парламенту.

Саме тому «Схеми» вирішили дочекатися її біля авто, яке їй саме підігнали до виходу, щоб поставити запитання:

– Як Ви ставитесь до олігархів?

– Ви прекрасно знаєте, що олігархи садили мене до в’язниці, ви прекрасно знаєте, що вони зі мною борються усе моє політичне життя, і я вважаю, що нова Конституція, яку ми презентували, якраз демонтує олігархічний режим і зможе побудувати справжню демократію в Україні.

– Тобто, олігархів не буде, якщо Вас оберуть президентом?

– Олігархи в Україні не будуть мати жодної влади, якщо буде ухвалена запропонована нашою командою нова Конституція України.

Цікаво, що презентований у вересні так званий «Новий курс для України» на 400 сторінок рясніє згадками про олігархічну систему і намірами Тимошенко з нею боротися:

«Інститут представницької демократії в Україні практично не працює, замість нього глибоко вкоріненим є кланово-олігархічний інституційний устрій...»;

«за даними опитування Європейської бізнес-асоціації, основними перешкодами для ведення бізнесу в Україні є (...) монополізація ринків і захоплення влади олігархами»;

«призначення на ключові посади у державних органах залежних осіб, як інструментів реалізації приватних інтересів олігархічного клану, який потрапив до влади»;

«маніпулювання суспільною думкою через ЗМІ, що належать олігархам, включаючи державних посадовців»;

«новий економічний курс повинен бути побудований на системній інституціональній реформі, яка забезпечить перехід українського суспільства від гібридного режиму (кланово-олігархічної системи) до демократичного устрою із потужним середнім класом».

Щоб дізнатися, проти кого збирається боротися Тимошенко, «Схеми» поцікавились, кого саме вона вважає олігархами:

– Я думаю, що по суті всі монополісти, які є, – вони є олігархами.

– Наприклад?

– Які мають канали телебачення, які мають монопольне становище на ринках і так далі…

– А прізвища Ви можете назвати?

– Я думаю, що ви всі їх прекрасно знаєте.

​– Хочеться почути від Вас, кого Ви вважаєте олігархами..

– Ви прекрасно, прекрасно знаєте їх усіх.

– Віктора Пінчука Ви вважаєте олігархом?

– Дорогі друзі, ви прекрасно знаєте усіх олігархів, і, я вважаю, що зараз, якщо ви хочете щось нове дізнатись,ставте запитання.



Не отримавши конкретної відповіді, запитали у лідерки партії «Батьківщина» про зустрічі з Віктором Пінчуком:

– Скільки разів за минулі півроку Ви непублічно зустрічалися з олігархом Віктором Пінчуком?

– Дорогі друзі, Віктор Пінчук насправді в Україні організував форум YES. Ви в курсі? І,саме тому – стільки, скільки потрібно було, щоб підготувати мою участь у форумі YES.

– Він особисто готував Вас?

– Ні. Він не особисто готував. Готувала його команда. Але ми зустрічалися і обговорювали участь нашої команди у форумі YES.

Варто зауважити, що перша зафіксована «Схемами» зустріч Пінчука і Тимошенко відбулась за п’ять місяців до форуму YES, а друга – за тиждень після. Можливо тому лідерка «Батьківщини» далі дещо корегує відповідь про мету зустрічей:

– Де саме Ви зустрічалися з Віктором Пінчуком?

– Там, де зручно було йому і мені.

– Ми зафіксували, як 18 квітня та 24 вересня, Ви перебували в одному з будинків на Рильському провулку і одночасно з Віктором Пінчуком залишили його.Ви зустрічалися там з цим олігархом?

– Я можу вам твердо сказати, що з Віктором Пінчуком – все, що стосується форуму YES, і все, що стосується підготовки, ну, насправді України до нової ітерації політичної після президентських виборів, ми будемо співпрацювати. У нього дуже фундаментальні міжнародні зв’язки і я вважаю, що ці міжнародні зв’язки можуть допомогти Україні в багатьох питаннях.

– Ви знаєте, що у нього є зв’язки, зокрема, і з Росією?

– Ні, я цього не знаю.

– Його бізнес базується також на експорті до Росії.

– Я цього не знаю. Я знаю, що у Петра Олексійовича бізнес базується у Росії фундаментально. Я не знаю про бізнес Пінчука в Росії.

​У такому разі «Схеми» пояснюють детальніше. Наприклад, зареєстрована в Росії фірма «Інтерпайп-М» (торгове представництво промислової компанії Пінчука «Інтерпайп») протягом 2017 років продала російській залізниці колеса на суму понад 80 мільйонів рублів.



А от українська компанія Пінчука «Інтерпайп НІКО ТЬЮБ» упродовж останніх двох з половиною років експортувала до Росії труби на суму близько 400 мільйонів гривень.

Наприкінці 2016 року погляд Пінчука на майбутнє України, опублікований американським виданням The Wall Street Journal, спричинив великий резонанс в Україні.

Водночас, на запитання, чи фінансує український мільярдер кандидатку в президенти або її політичну силу, Тимошенко відповіла:

– Ні. Категорично ні.

– Не фінансує? Не допомагає? У рекламній кампанії? Нічого?

– Категорично ні. Оце я хочу вам сказати, і ніколи в житті я цю лінію не переступлю.

Та все ж партія Юлії Тимошенко платить за рекламні послуги компанії Віктора Пінчука. Громадський рух «Чесно» проаналізував фінансовий звіт «Батьківщини» за квітень-червень поточного року і виявив, що вона перерахувала майже 11 з половиною мільйонів гривень компанії «Старлайт бренд контент», пов’язаній з олігархом.

Про те, що в партії можуть бути тіньові, не відображені в публічних звітах джерела фінансування, свідчить красномовний факт, озвучений раніше «Чесно» та «Bihus Info»: партія звітувала про отримані десятки тисяч гривень внесків від пенсіонерів, та, як виявилось, частина з цих донорів і не знали, що підтримують політичну силу зі своїх кишень.



«Схеми» звернулись із письмовими запитаннями і до Віктора Пінчука. Вони стосувались того, чи фінансує він партію «Батьківщина» і особисто Юлію Тимошенко, а також ми поцікавились, що обговорювалось на зафіксованих нами зустрічах.



У прес-офісі фонду бізнесмена у відповідь зазначили, що Віктор Пінчук у рамках своєї діяльності зустрічається з різними політиками й лідерами думок.



«Ні Віктор Пінчук, ні його бізнеси не фінансують жодну політичну силу чи особу. (…) Для Віктора Пінчука, як громадського діяча, і для його Фонду одним із основних пріоритетів на цей момент є питання, пов'язані з можливим зовнішнім втручанням у вибори 2019 року в Україні, кампаніями з дезінформації, фальсифікації, маніпуляції, кібератаки, fake news і пов‘язаними з цим загрозами і ризиками для України, а також можливі протидії цим викликам для забезпечення чесних і прозорих виборів 2019 року. Для вирішення цих питань Віктор Пінчук і його Фонд залучає найкращих закордонних експертів у цих сферах. Відповідно, це коло питань Віктор Пінчук обговорює і буде продовжувати обговорювати у 2018 -2019 роках із українськими державними й політичними діячами, в тому числі й з лідером партії «Батьківщина» Тимошенко Ю.В.», – зазначили у прес-офісі Фонду Віктора Пінчука.

Останнє, що журналісти «Схем» запитали в Юлії Тимошенко, – чи вона бореться з олігархами, чи готова з ними співпрацювати.

– Тобто, Ви підтверджуєте, що зустрічались з Віктором Пінчуком вночі, адже Ви виїжджали о 22:40?

– Слухайте, по-перше, не вночі. ...Усе, що стосується майбутнього України, якщо треба буде домовлятися з людьми, які можуть Україні допомогти і беруть участь у форумі YES, я буду працювати.

– То Ви боретеся з олігархами чи домовляєтесь?

–​ Я твердо борюся і більше того: я не просто борюся, а ми запропонували нову Конституцію, яка зараз обговорюється в громадянському суспільстві, і яка, на мій погляд, таку інституцію як олігархія в Україні просто знищить. Тобто не мати доступу в політику, не мати ніяких закритих дверей, куди вони зможуть зайти до президентів і до прем’єрів, і я для цього буду працювати.

– Ви не вважаєте, що публічно потрібно вести такі діалоги з олігархами, а не непублічно і десь?

– Справа в тому, що є публічні зустрічі, а є зустрічі, де публічність, на мій погляд, є недоцільною. Ми говоримо про майбутнє країни, і я буду говорити з усіма, хто може майбутньому України щось додати.

Співзасновник громадського руху «Чесно» Олег Рибачук вважає, що Тимошенко могла сама ініціювати зустрічі з Пінчуком, оскільки «кожні вибори Пінчук цікавий як власник трьох телеканалів».

«Він тримає ці канали як систему політичного захисту, і він це чудово розуміє. Я думаю, це, зокрема, було предметом інтересу з точки зору Тимошенко, яка має шанси на президентство і яка любить говорити, що вона олігархів перевиховує. Якщо ти з Тимошенко працюєш лояльно, ти вже не олігарх – ти патріотичний національний бізнес», – пояснює Рибачук.

Тож, виходить, лідерка (згідно з останніми соцопитуваннями) президентського рейтингу публічно декларує боротьбу з олігархічним режимом, але водночас непублічно готова проводити переговори з одним із тих, кого в Україні називають олігархом, – Віктором Пінчуком.

І хоча Юлія Тимошенко наголошує, що ці зустрічі були присвячені підготовці до форуму українських та закордонних політиків і бізнесменів YES у Києві, та, схоже, власник групи телеканалів Пінчук уже готовий підтримувати її інформаційно. Зокрема, у моніторингу новин на «Детектор медіа» звернули увагу, що Юлію Тимошенко, зокрема, «піарять на каналах Пінчука».Тож який він насправді, її «новий курс»?