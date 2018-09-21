«Новий економічний курс» від Тимошенко: основні пропозиції та думки експертів

Вдруге лідер партії «Батьківщина Юлія» Тимошенко влаштувала форум, присвячений її «Новому курсу». Цього разу вона презентувала основні тези свого економічного курсу. Тимошенко пропонує запровадити нове міністерство, ухвалити національну інноваційну стратегію та змінити систему оподаткування в країні. Втім, не всі пропозиції щодо економіки, висловлені Тимошенко, збігаються із її варіантом суспільного договору та нової Конституції.

Юлія Тимошенко розпочала свій виступ із критики чинного президента України Петра Порошенка та його стратегії 2020.

«На екрані ви бачите реальні показники: те, що нам обіцяли, і те, що ми отримали. Результат говорить про спотвореність шляху», – зазначила Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» пропонує виборцям кілька змін, які мають перезавантажити економіку України.

Її проект «Нового економічного курсу» базується на 4 основних позиціях:

Перехід від кланово-олігархічного економічного устрою до соціальної ринкової економіки

Трансформація відсталої сировинної економіки в економіку інноваційного розвитку

Ставка на креативність, інтелект і підприємницьку ініціативу українців

Прискорене економічне зростання з річними темпами не менше 7%.

«Соціальна ринкова економіка – це гармонійне поєднання вільного підприємництва з інтересами суспільства… Це однакові правила для всіх», – пояснила Тимошенко.

Соціальна ринкова економіка має сприяти розвитку малого підприємництва та підняттю середнього класу.

Лідер «Батьківщини» запропонувала створити нове міністерство – інноваційного розвитку, та запровадити комплексну національну й інноваційну стратегію. Вона також планує працювати над створенням інноваційної екосистеми, технополісів та кластерів. Це потрібно для того, аби весь процес від винаходу до реалізації в реальну економіку проходив із підтримкою держави, пояснила вона.

Тимошенко зазначила, що в сировинної економіки немає майбутнього, тому вона пропонує Україні не торгувати сировиною, а переробляти її з допомогою інноваційних технологій.

Кандидат в президенти говорила і про необхідність модернізації системи освіти, зокрема збільшення заробітних плат для вчителів.

Щодо монетарної політики Тимошенко висловила переконання, що Національний банк потрібно повернути під контроль парламенту, а частину його функцій демонополізувати. Малі банки, за її словами, мають відновитися, а також потрібно перейти від короткострокового кредитування до довгострокового.

Кілька змін лідер «Батьківщини» запропонувала і для оподаткування: пом’якшити цю систему, замінити податок на прибуток податком на розподілений капітал, податок на додану вартість – податком на реалізацію товарів та послуг, єдиний соціальний внесок перетворити в персоніфіковану пенсійну систему та запровадити податок на гектар землі для сільського господарства.

Окремо вона зазначила, що потрібно ліквідувати 37 квазі-податків, які стягують українські міністерства з бізнесменів.

Експерти про пропозиції Тимошенко

«Новий економічний курс» Тимошенко заслуговує підтримки, вважає економіст Володимир Лановий, хоча там є речі, які, на його думку, не можна реалізовувати.

За рахунок державних бюджетних коштів не можна побудувати інноваційну економіку взагалі

Експерту не подобається ідея створення Міністерства інноваційного розвитку, оскільки це є поверненням до «чиновницького бюрократичного централізованого підходу».

«Нібито чиновники будуть застосовувати, запроваджувати інновації. Це неправильно. За рахунок державних бюджетних коштів не можна побудувати інноваційну економіку взагалі… Треба так, щоб новатори, самі бізнесмени, самі розробники і були спеціалісти з бізнесу по інноваціях, а не самих інновацій», – вважає Лановий.

А директор Центру економічних досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик наголошує на тому, що ті тези, які виголосила Тимошенко про свій економічний курс, не кореспондуються з її суспільним договором та новою Конституцією.

«Багато речей, які були озвучені учасниками круглих столів і національною платформою №1, стосувалися інших моделей економічної системи. Зокрема, говорилося про економічний плюралізм, про співволодіння, про екосистемне партнерство. Всіх цих речей я не почув під час виступу Тимошенко», – каже в коментарі Радіо Свобода Кулик.

Він також звертає увагу на те, що пропозиції лідера «Батьківщини» не є унікальними.

Політтехнолог Анна Бикова зазначає, що економічний курс, представлений Тимошенко, є зрозумілим та обґрунтованим.

«Кожен його пункт викладений зрозуміло, всі пропозиції підкріплені економічними розрахунками… Кожен з цих пунктів, на мою думку, є критично важливим для України. Навіть важко виділити, який – найбільше», – відзначає Бикова.

Політолог Олеся Яхно-Бєлковська ж нагадує, що Тимошенко була кілька разів прем’єр-міністром і саме тоді в Україні були кризи.

«Тимошенко двічі була прем’єром і багато хто пам’ятає бензинову, м’ясну та цукрову кризи в 2005 році після її адмінвтручання (хто пам’ятає, тоді її навіть порівнювали з американським ураганом «Катріна»), – пише Яхно.

Політолог також наголошує, що за економіку відповідає не президент, а прем’єр-міністр.