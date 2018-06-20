Тимошенко офіційно оголосила, що йде в президенти

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що буде балотуватися у президенти у 2019 році. Про це вона сказала під час відеоконференції на Facebook.

«Я буду балотуватися на посаду президента України. Але не для того, щоб просто пограти в авторитаризм і монополію влади... Для мене президентська посада – це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна», – заявила вона.

За словами Тимошенко, якщо вона виграє на президентських виборах, то відразу проведе референдум з питання ухвалення нової Конституції України. Крім того, Тимошенко заявила про важливість проведення референдумів за народною ініціативою, які зможуть достроково усувати діючу владу з посад.

Тимошенко вже двічі балотувалася на посаду президента – у 2010 і 2014 роках. На позачергових президентських виборах у 2014 році вона посіла друге місце з 12,81% голосів виборців.

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Раніше колишній віце-прем’єр Роман Безсмертний заявляв про намір взяти участь у виборах президента України.

Також про намір висунути свої кандидатури на наступних президентських виборах заявляли, зокрема, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, нині заарештований народний депутат Надія Савченко, народний депутат Сергій Каплін, колишній очільник департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Ілля Ківа та співак Іво Бобул (який пізніше сказав, що це був жарт).

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року.