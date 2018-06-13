Передвиборчі війни. Вісім можливих претендентів на крісло президента та їхні обіцянки

Офіційно виборча кампанія розпочнеться в грудні цього року, але політики вже зараз активно агітують своїх потенційних виборців. За результатами всіх соціологічних досліджень, відносним лідером президентських рейтингів є Юлія Тимошенко. За нею йдуть Петро Порошенко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський – але їхні місця в різних рейтингах відрізняються. Радіо Свобода розібралося, як вони можуть завоювати прихильність виборців.

Президентським рейтингам соціологів можна довіряти, зазначає генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Втім, за його словами, визначити точно на основі соціологічних даних, хто переможе на виборах, не можна.

Зараз має максимально Тимошенко, 8%. Навіть перше місце сумнівне, тому що 2% за 10 місяців до виборів – не той відрив, за якого може зберегтися лідерство

«Ніхто не знає, який список претендентів буде, а від нього залежать рейтинги. Реально зараз має максимально Тимошенко, і вона має щодо всіх 8%. А далі група, куди входять Порошенко, Гриценко, Вакарчук і так далі, з фактично однаковим рейтингом. Навіть перше місце сумнівне, тому що 2% за 10 місяців до виборів – це не той відрив, за якого може зберегтися лідерство», – каже Паніотто.

Попри те, що точного списку кандидатів у президенти ще немає, деякі політики вже ведуть передвиборчу агітацію. Радіо Свобода поцікавилося в політичних експертів, з чим потенційні кандидати в президенти підуть на вибори та як підкорюватимуть виборців.​

Юлія Тимошенко (лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України)

Політолог Андрій Миселюк звертає увагу на те, що свою цьогорічну рекламну кампанію Тимошенко запозичила в президента України Петра Порошенка.

«Новий курс» країни – це фактично перевертка Порошенка на минулих виборах», – зазначає Миселюк.

Основу її передвиборчої агітації, за словами експерта, складає теза про те, що політики, які прийшли до влади після Євромайдану, не виправдали сподівань громадян, а тому не можуть продовжувати бути при владі. При цьому, за словами Миселюка, Тимошенко буде акцентувати на тому, що тільки вона з її досвідом і командою знає, які оновлення потрібні країні.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов зазначає, що Тимошенко вже позначила свій подальший шлях.

Вона відштовхуватиметься від загального невдоволення становищем у країні, працюватиме як антитеза до чинної влади

«Це «новий курс» в розбудові країни. Вона відштовхуватиметься від загального невдоволення становищем у країні, працюватиме як антитеза до чинної влади», – каже Леонов.

В Тимошенко вже працює досить розлога програма про зовнішнє управління, наголошує політичний консультант Петро Охотін. В ній, за словами експерта, йдеться про те, що криза в Україні штучно створена.

«І що потенційними вигодонабувачами можуть бути бізнесмени з-за кордону, в тому числі російські. На прикладі виборця ми бачимо, що це нагнітання апокаліптичної картини для людей літнього віку, для людей, які бояться чогось нового», – зазначає Охотін.

Це нагнітання апокаліптичної картини для людей літнього віку, для людей, які бояться чогось нового

Можна навіть сказати, зауважує він, що це є така собі конспірологія.

Тимошенко обіцятиме виборцям соціальні виплати, підвищення пенсій та податкові пільги, прогнозує політтехнолог Дмитро Раімов.

«Це якийсь гібрид виборчої кампанії Віктора Януковича 2010 року та соціальної спрямованості на село та великі міста. Акцент на децентралізації та розвитку регіонів», – каже експерт.​

Петро Порошенко (чинний президент України)

На думку Охотіна, Порошенко акцентуватиме на своїх міжнародних здобутках та темі безпеки, бо в його руках концентрований силовий блок.

Козир в нього, як в головнокомандувача, – це питання війни

«Козир в нього, як в головнокомандувача, – це питання війни. Найімовірніше, він робитиме наголос на тому, що дали джавеліни, на тому, що Курт Волкер зараз займає досить сильну позицію щодо України», – каже Охотін.

Грубо кажучи, пояснює експерт, це буде тема того, що Україна втрималася, не програла війну і навіть здобула в чомусь зовнішні перемоги.

У Порошенка зараз є ще одна досить вигідна тема для агітації, зазначає Леонов.

«Тема, яка може бути вибуховою, – це церква. Надання томосу (очікуваного церковного документа від Вселенського патріархату про визнання автокефалії української помісної православної церкви – ред.) – це історична подія», – розповідає Леонов.

Політолог Володимир Цибулько переконаний, що основа виборчої кампанії Порошенка – це його звіт про здобутки за роки президентства.

«Акцент на відродженні державних інститутів, на чіткому шляху в ЄС і НАТО, «безвізі», реформах, наприклад, децентралізації (а вона масово підтримувана українцями)», – перераховує Цибулько.​

Юрій Бойко (голова фракції «Опозиційний блок»)

Мир за будь-яку ціну не влаштовує більшість, хоча більшість прагне миру. Це прямі переговори з терористами, це відновлення дружби з Москвою

Головна тема Бойка – це мир за будь-яку ціну, вважає Леонов. І запит на це в суспільстві є, каже він.

«Мир за будь-яку ціну не влаштовує більшість, хоча більшість населення прагне миру. Мир за будь-яку ціну – це прямі переговори з терористами, це відновлення дружби з Москвою», – каже Леонов.

Окрім того, зауважує експерт, Бойко просуває тему ностальгії за економічною стабільністю часів екс-президента України Віктора Януковича.

З тим, що голова фракції «Опозиційний блок» використовуватиме ностальгію для того, щоб завойовувати прихильність виборців, погоджується і політичний консультант Микола Волгов. За його словами, Бойко завуалює тези про те, що Революція гідності – не революція, та його підтримку курсу на зміцнення економічних зв’язків із Росією під більш прийнятні гасла.

«Наприклад, «ми повернемо рівень життя 2012 року і виступаємо за зміцнення традиційних економічних зв’язків». Також це питання миру-війни, відродження економічного потенціалу та повернення попереднього рівня життя», – припускає Волгов.

Як брудна технологія може бути використане право голосувати жителів Криму і жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей, так звані «потяги дружби»

Відверто проросійських ноток у риториці Бойка не буде, переконаний Охотін, бо поки немає повернених окупованих територій, електорат за це не голосуватиме.

«Як брудна технологія, цілком імовірно, може бути використане право голосувати жителів Криму і жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей, так звані «потяги дружби», – вважає Охотін.

Якщо Бойку вдасться пройти в другий тур із Порошенком, то останній може використати його як страшилку для власної агітації, зазначає експерт.​

Анатолій Гриценко (голова партії «Громадянська позиція», екс-міністр оборони України)

Миселюк вважає, що Гриценко використовуватиме тезу про можливість проведення в країні ефективних змін із захистом при цьому інтересів населення. За словами експерта, він йтиме вже давно наміченим шляхом.

«Це програма кандидата-інтелектуала, який намагається стратегічно мислити, пропонувати якісь комплексні програми. Він був автором «10 кроків назустріч людям» Ющенка, те ж саме він намагається зробити і у власній президентській кампанії», – зазначає Миселюк.

Волгов каже, що в цій виборчій кампанії Гриценкові знадобляться його погони полковника.

Він спробує зіграти роль суворого військовика, який «надає» олігархам. Гриценко – це Ляшко для розумних

«Він спробує зіграти роль суворого військовика, який «надає» олігархам. Гриценко – це Ляшко для розумних», – розповідає Волгов.

Позиція Анатолія Гриценка в виборчій гонці полягатиме в різкій критиці влади та посиланні на його начебто успішний досвід роботи в Міністерстві оборони, переконаний Леонов.

«Буде експлуатувати образ «людина з досвідом, але начебто нова». У пана Гриценка немає родзинки. Він буде смикати з опозиційного табору найбільш вдалі ідеї», – каже Леонов.​

Олег Ляшко (лідер Радикальної партії)

Ляшко будуватиме виборчу кампанію виключно на особистій харизмі, вважає Цибулько. Адже, за його словами, нічого іншого в нього просто немає.

«Доктринальних, ідеологічних речей в них немає. Єдине, що, можливо, буде поексплуатована тема добробатів, героїзму, участі в війні, бо вони створили кілька добровольчих батальйонів», – каже Цибулько.

Леонов переконаний, що Ляшко гратиме на своїх старих темах та обіцятиме виборцям дати їм усе, чого ті забажають.

Це затятий популізм: «а я вам знижу тарифи, підніму зарплату». Варто відзначити, що він доволі гнучка людина і змінює свою позицію по кілька разів на рік

«Це затятий популізм: «а я вам знижу тарифи, підніму зарплату». Варто відзначити, що він доволі гнучка людина і змінює свою позицію по кілька разів на рік», – зазначає Леонов.

На думку Волгова, Ляшко буде опозиціонувати всім іншим політикам, які стануть у нього на шляху.

Але крісло президента, за словами експерта, не є ціллю радикала. «Він буде намагатися створити базу на парламентські вибори. В нього є така фішка: самостійна самодостатня Україна, тобто «сами с усами», – відзначає Волгов.

Охотін також поділяє думку про те, що президентом Ляшко ставати не збирається. Втім, експерт не сумнівається, що його виборча кампанія буде дуже яскравою.

«Він принесе нам дуже багато радості і, я сподіваюся, що в нього будуть ролики, які братимуть багато переглядів на YouTube. Він може нормально відіграти для того, щоб відтягувати голоси», – прогнозує Охотін.

А відтягти голоси, наголошує експерт, Ляшко може в будь-кого: в Тимошенко, тому що вони обоє орієнтуються на простих людей, а якщо він зайде в політичну риторику, то забере голоси і в Гриценка, і в Порошенка, і в інших.​

Вадим Рабінович (лідер партії «За життя»)

Раімов переконаний, що Рабінович усе критикуватиме. Але, наголошує експерт, проблема цього кандидата в тому, що в нього немає політичної програми.

«У Рабіновича досі немає політичної програми, є партія, але немає чітких заяв, хто вони, куди рухаються. Він старатиметься за рахунок соціального популізму вибудувати свою виборчу кампанію», – зазначає Раімов.

Основним електоратом Рабіновича, на думку Охотіна, є люди, які ностальгують за Радянським Союзом та хочуть спокою.

Рабінович – це голос ображених. Риторику Рабіновича вже зараз видно: звинувачення парламенту, що він не працює, хоч і сам Рабінович є членом парламенту

«Вадим Рабінович – це голос ображених. Риторику Рабіновича вже зараз видно: звинувачення парламенту, що він не працює, хоч і сам Рабінович є членом парламенту», – вважає Охотін.

Рабінович буде критикувати владу, додає експерт, у тих сферах, які найбільше зачіпають життя людей: медичній та соціальній. Охотін каже, що він – прекрасний шоумен і буде це використовувати для просування своєї кандидатури на посаду президента.

На думку Волгова, Рабінович існує тільки до тих пір, поки сидить на телебаченні, один, але тільки-но туди потраплять інші кандидати в президенти, все зміниться.

«Коли на телебачення потраплять усі інші, рейтинг Рабіновича буде пошматований. Він казатиме або те, що каже його опонент, і гратиме фактор, що комусь подобається білий, а іншому зелений, або на біле казатиме чорне», – вважає Волгов.

Але, переконаний експерт, головна проблема Рабіновича – те, що в нього замало ресурсів.​

Святослав Вакарчук (лідер гурту «Океан Ельзи»)

Головний акцент потенційної виборчої кампанії Святослава Вакарчука – це його новизна, каже Леонов.

Він буде гратися на тому, що він – абсолютно нова людина в українській політиці, не заплямований у попередніх скандалах

«Він буде гратися на тому, що він – абсолютно нова людина в українській політиці, що він не заплямований у попередніх скандалах. Фактично буде тема, що всі, хто був у політиці, мають піти», – припускає Леонов.

У Вакарчука низький антирейтинг та гарна впізнаваність, зазначає Охотін, але для того, щоб він дійсно зміг боротися за президентське крісло, йому потрібно додати драматургії в життя.

«Наприклад, якщо інсценізувати загрозу його життю, зробити його зустрічі з простими людьми, з військовими, тобто запозиціювати його як саме політичного гравця, то в нього будуть усі шанси», – зазначає Охотін.

На думку Раімова, його доволі різко критикуватимуть опоненти за те, що в нього немає команди, немає кандидатури на посаду майбутнього прем’єр-міністра та немає фракції.

«Акцент у нього буде на євроінтеграції, європейських цінностях. Він гратиме роль такого собі Віктора Ющенка 2003–2004 року. Це буде спроба зіграти в лідера нації», – вважає Раімов.

А Волгов зазначає, що позаяк у Вакарчука немає політичного бекграунду, він може обіцяти виборцям що завгодно. Наприклад, що подолає корупцію, триматиме курс на євроінтеграцію чи пропонуватиме «вигнати» всіх старих політиків.

«Буде говорити те, що від нього бажають почути виборці», – переконаний Волгов.​

Вакарчук поки зберігає інтригу: однозначної заяви про те, балотуватиметься чи ні, він не зробив.

Хоча раніше у своєму відеозверненні він заявив: «Я ніколи не співпрацював із жодним політтехнологом, не обговорював з ними навіть гіпотетичні політичні плани. Ніколи не замовляв соціологічним компаніям дослідження на тему своїх президентських чи інших політичних рейтингів. Я ніколи не давав жодних обіцянок політикам чи бізнесменам і, чесно кажучи, з посмішкою ставлюсь до конспірологічних теорій, що, мовляв, мене хтось фінансує, веде, або хтось за мною стоїть», – сказав музикант.

Володимир Зеленський (шоумен, керівник студії «Квартал 95»)

Акцент у можливій виборчій кампанії Зеленського буде на тому, щоб його партія отримала місце в парламенті, а не на здобутті президентського крісла, переконаний Раімов.

«Риторика буде єврооптимістичною. Ця фракція повинна буде замінити «Укроп» у парламенті», – каже експерт.

Його підтримує і Леонов. Він припускає, що таким чином олігарх Ігор Коломойський матиме в Верховній Раді тих людей, які йому потрібні, а за це фінансуватиме «Квартал 95».

Він буде працювати за образом свого серіального героя. Такий собі розгнузданий популізм

«Він буде працювати за образом свого серіального героя. Такий собі розгнузданий популізм», – вважає Леонов.

Петро Охотін зазначає, що Зеленський може стати кандидатом «проти всіх». Риторика його, за словами політичного консультанта, буде простою, але не підкріпленою аналітично.

«Це буде така з анекдотами критика і влади, і опозиції. Буде багато простих гасел, які є типовими для українців, на кшталт, багаті поділяться з бідними», – каже Охотін.

Зеленський буде такою собі третьою силою, додає він, яка показуватиме, що вона бере все найкраще від різних таборів.

Сам Зеленський не висловлювався щодо того, чи буде брати участь у президентських виборах.