Президентські вибори: хто самостійний гравець, а хто лише маріонетка? (Огляд преси)

В Україні дедалі жвавіше обговорюють наступні президентські вибори, констатує «Газета по-українськи». Соціологи жонглюють цифрами, журналісти – міркуваннями експертів та обивателів, політологи –переймаються технологічними ходами й інноваціями. Хто й проти кого вийде в другий тур? Хто й для кого більш вдалий спаринг-партнер? Хто самостійний гравець, а хто лише маріонетка? Чия команда здатна на креативні ходи? І це – тільки початок, а що буде восени? – запитує дописувач газети політолог Валентин Бушанський. Йому останні рейтинги кандидатів у президенти нагадали персонажів фільму «Зомбі повертаються». Всі ці особи, які фігурують у рейтингах, на думку політолога, остаточно доб’ють країну. На цьому він наголошує в публікації «З цими політиками від України залишиться лише великий скелет».

А в статті «Залишайся в музеї!» дописувач газети «Україна молода» стверджує, що Віталій Кличко не зміг реалізувати себе на посаді міського голови. Автор статті переконаний, що мер не зміг навести лад у міській господарці і залишається «весільним генералом» у КМДА тоді, як його команда продовжує активно грабувати киян.

Політика американського президента Дональда Трампа багато в чому не вписується в ті правила, до яких звик світ, переконує газета «День». І це поступово змінює традиційні відносини в геополітиці. Останній саміт G7 у Канаді це промовисто засвідчив. Видання пише, що у західному таборі між партнерами виникла проблема єдності, що не може не грати на руку Росії. Останні візити канцлера Німеччини Ангели Меркель, а потім президента Франції Емманюеля Макрона до Росії – це успіх Путіна. Те ж саме можна сказати і щодо заяви Трампа про необхідність повернути Росію в G7. Все це має стати предметом серйозного аналізу в Україні, наголошує газета. Як поводитися в цьому трикутнику – США-Європа-Росія – газетярі розпитували в екс-міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Стаття називається «Непередбачуваність стала правилом».

Майже третина від загальної суми російського бюджету йде на різноманітні субсидії, субвенції та сумнівні проекти, що реалізуються в дусі найгірших часів Холодної війни в СРСР, констатує газета «Україна молода». На думку журналістів, відкриття нового аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту Сімферополя «Кримська хвиля» не сприятиме довгоочікуваному туристичному буму. У будівництво цього об’єкта на окупованому Кримському півострові вкладено понад півмільярда доларів, однак людей відлякують зависокі ціни на квитки. Загалом, утримання півострова щорічно обходиться окупантам у 2,5 мільярда доларів, нагадує газета.