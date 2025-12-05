НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної групи на чолі з депутаткою Верховної Ради

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили зранку 5 грудня, що «спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України».

«Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом», – ідеться в короткому повідомленні антикорупційних органів.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах стверджує, що йдеться про народну депутатку від партії «За майбутнє» Анну Скороход, а предметом розслідування є вимагання з підприємця 250 тисяч доларів США. Ці повідомлення наразі неможливо перевірити.

Сама Анна Скороход підтвердила, що в її помешканні тривають слідчі дії.

«Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію», – написала вона в телеграмі.

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».