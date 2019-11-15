Фракція «Слуга народу» виключила зі складу депутатів Скороход і Полякова

Фракція Верховної Ради «Слуга народу» виключила зі свого складу народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Депутатів Скороход і Полякова виключили з фракції «Слуга народу», – йдеться в повідомленні.

Перед початком засідання Верховної Ради народний депутат від «Слуги народу» Іван Шинкаренко в ефірі каналу «Рада» розповів, що, окрім виключення Скороход, фракція розглядатиме також і позбавлення членства Полякова. Про це, за його словами, він сам і його колеги дізналися лише напередодні.

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«Вчора ввечері пізно ця інформація до нас надійшла з приводу того, що сьогодні це питання буде розглядатися. Йому (Полякову – ред.), так би мовити, «інкримінують» неетичну повіденку всередині фракції. Це розповсюдження інформації, котра є закритою всередині фракції і не має виходити назовні, начебто відпрацювання якихось політичних замовлень від тих чи інших опонентів. Але знову ж таки, це поки що чутки, але просто так вони не народжуються», – міркує Шинкаренко.​

Народний депутат уточнив: після виключення колишні члени фракції не втрачають свої депутатські мандати.

Засідання Верховної Ради почалося з 25-хвилинним запізненням – депутати від «Слуги народу» були відсутні в сесійній залі о 10 ранку. На це зокрема звернула увагу і засудила колег співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«25 хвилин ми чекали «слуг» всі з вами, щоб почалася робота парламенту. Ми просимо сьогодні вирахувати гроші з зарплати всіх слуг і перерахувати її на (користь дитячого фонду ООН– ред.) ЮНІСЕФ, на дитячі потреби», – запропонувала вона.

14 листопада депутатка Анна Скороход заявила про тиск на її сім’ю з боку влади України і правоохоронців через її голосування у Верховній Раді.

Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція жодного стосунку до справи не має. Він також заявляє про тиск на депутатів комітету Верховної Ради з питань енергетики з боку затриманого правоохоронцями Олексія Алякіна – бізнесмена і чоловіка народної депутатки Скороход, котра теж є членкинею цього комітету.