«Слуга власного бізнесу»: кіпрська таємниця депутата Холодова

У теорії ключове завдання народного депутата – покращувати життя всіх громадян, удосконалюючи закон. Та на практиці в народні обранці часто йдуть, щоб поліпшити власний добробут – особливо коли мандат отримують бізнесмени. Тож для підтримання доброчесності вони мали б усіляко уникати ситуацій, в яких їх можуть запідозрити в конфлікті інтересів – державних і приватних. Але в дійсності це не завжди працює.

Наприклад, у жовтні Верховна Рада ухвалила одне з гучних законодавчих нововведень, що стосувалося перерозподілу прибутків на тютюновому ринку – хто й скільки може заробляти від продажу цигарок. Однією з його рушійних сил був народний депутат від «Слуги народу» і бізнесмен Андрій Холодов. У ЗМІ його називали «тютюновим королем» – утім, до цього часу нікому не вдалося документально підтвердити його зв’язок із цим бізнесом. Більше того, сам Холодов публічно заперечував свій інтерес у торгівлі цигарками.

Та «Схеми» поставили заяви народного обранця під сумнів: журналісти розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби в сотнях київських кіосків – і опинилися на Кіпрі біля маєтку самого Андрія Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини. Більше того, там журналісти зустріли і самого «слугу народу» – якраз тоді, коли в нього за графіком мав бути тиждень роботи з українськими виборцями.

Південне узбережжя Кіпру. Місто Лімасол.

Сюди приїжджають, щоб роздивитися середньовічні пам’ятки чи покупатися в теплому Середземному морі.

Та для декого це – не лише місце для відпочинку, а й країна, куди охоче вкладають гроші в нерухомість. Зокрема, і представники української влади.

Знімальна група «Схем» звертає увагу на один із будинків. Він помітно вирізняється з-поміж інших. Схожий на справжній маєток, він має власний сад і басейн, які можна роздивитись із висоти. Біля нього журналісти помічають персонал, а пізніше, разом з ним – велику родину.

Серед них – чоловік, у якому журналісти впізнають Андрія Холодова – народного депутата, обраного до Верховної Ради від президентської партії «Слуга народу».

«Схеми» не вперше розповідають про нього. Під час парламентської кампанії розслідувачі виявили маєток у Відні майже за 6 мільйонів євро, записаний на дружину Холодова – дизайнерку суконь Катерину Шаховську. А також встановили за допомогою джерел у прикордонній службі, що Холодов часто бував за кордоном: наприклад, у 2017-му він майже кожен місяць літав у напрямку Відня.

«Та ключове, на що ми звернули увагу, – це родинні зв’язки Холодова. Як виявилось, він є близьким до родини кума Путіна – проросійського політика Віктора Медведчука», – мовилося в розслідуванні «Схем» у липні.

Утім, ані можливе порушення вимог законодавства щодо постійного проживання в Україні, ані родинні зв’язки із кумом Путина не завадили кандидатові Холодову – який ішов під 22 номером у списку партії – стати народним депутатом.

Навіть частина негативних публікацій щодо нього в мережі почала зникати. Наприклад, за одним і тим самим лінком із «тіньового бізнесмена – порушника закону» Холодов перетворився на «народного депутата та успішного бізнесмена».

Нині Андрій Холодов – заступник голови одного з ключових парламентських комітетів – з питань фінансів, податкової та митної політики. На наступний після зйомки день у нього за розкладом – тиждень роботи з виборцями. Та повертатися до Києва народний обранець, схоже, не поспішає.

«Роздрібне лобі»

За два тижні до того, на початку жовтня, у Верховній Раді розгорнулася боротьба з тютюновими монополістами. Принаймні, так окреслювали свою мету ініціатори змін до законодавства.

3 жовтня фінансовий комітет парламенту розглядав зміни до законопроєкту про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

А народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський пропонував внести в закон правку: за його словами, вона мала б обмежити монополію компанії «Тедіс», що отримує цигарки від виробників і потім перепродає у роздрібних мережах.

«Ця правка дозволить звузити маржу компанії «Тедіс», яка зараз є монополістом, до 7 відсотків. І передати 13 відсотків маржі на торгівлі тютюновими виробами у роздрібні мережі», – переконував Дубінський колег по комітету.

Такої ж думку висловлював і ще один «слуга народу» – Андрій Холодов, заступник голови комітету з питань фінансів і податкової політики.

«Компанія «Тедіс» регулює кожного дня відпускну маржу до роздрібу, який складає на сьогоднішній день 50 тисяч роздрібних точок. Тобто одна компанія регулює маржу для 50 тисяч точок», – наполягав Холодов на засіданні.

«Мова йде про зловживання монопольним становищем», – додав один із членів комітету.

Зрештою, комітет підтримав запропоновану правку. А вже наступного дня, 4 жовтня, за неї проголосувала і Верховна Рада, ухваливши законопроєкт в цілому.

Проаналізувавши ухвалені зміни до законодавства, журналісти видання «Наші гроші» дійшли висновку: вони не лише не обмежують монополіста «Тедіс», вони, навпаки, – вигідні йому. І збагачують роздрібних торговців.

Як саме змінює тютюновий ринок правка Дубінського? Чи дійсно вона може вплинути на монопольне становище однієї компанії? І який інтерес може мати безпосередньо заступник голови фінансового комітету – «слуга народу» Андрій Холодов?

«Вартість цигарок в Україні за законом є, скажімо так, заздалегідь визначена ще виробником. Виробник, коли виготовляє цигарки в себе на фабриці, одразу на упаковці пише знизу, скільки ця пачка максимально може коштувати у роздрібній мережі, – пояснює журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. – Від цього треба відкинути вартість акцизів і податків з вартості пачки – до 70%. Щось має заробити сам виробник. Припустімо, хай це буде 10%. Автори законопроєкту сказали, що гуртовий покупець має заробляти не менше ніж 7%, і роздрібна мережа – не менше ніж 13%. Разом це 20%. Ті самі 20%, які вже залишились після того, як ми викинули виробника і так далі».

Журналіст переконує, що підвищення маржі до 7%, передбачене правкою, лише грає на руку тютюновому монополістові.

«Фактично автори законопроєкту збільшують маржу «Тедісу» до 7% з нинішніх 4%. Я пересвідчився на власні очі в документах, що зараз у нього маржа 4% по різних видах цигарок. Вони пропонують збільшити ще роздріб. Питання – звідки ці кошти всі візьмуться? Чи призведе це до демонополізації, до покращення бізнесу? Ні», – відзначає Ніколов.

Він припускає, що ухвалення правки може мати цілком зворотній ефект – такий, що тютюновий ринок піде «в тінь»: «Справа в тім, що вони залишають одного монополіста. Так само, як і є зараз. З іншого боку, оцими 13% вони витискають всі можливі перепродажні компанії, які зараз забезпечують такий плюс-мінус люфт у ціні цигарок. Бо якщо ти, роздрібна мережа, купуєш тільки у гуртовика, у одного «Тедіса» – це намагання штучно збільшити прибутковість роздрібних мереж, і призводить до того, що ламається вся схема, яка існувала зараз і яка для держави забезпечувала прозорість цього ринку. А такі цифри призведуть не до ефекту переділювання, а до ефекту подальшої тінізації і маргіналізації ринку, на жаль».

Відтак згадану правку в медіа охрестили «скандальною».

У численних публікаціях і новинах вигоду від такого рішення пов’язали, зокрема, із самим Холодовим – начебто причетним до тютюнового бізнесу й мережі «Т-кіосків».

Проте сам Андрій Холодов після ухвалення правки «роздрібного лобі» публічно заявив, що тютюнового бізнесу в нього ніколи не було і, зокрема, до «Т-кіосків» стосунку він не мав і не має.

«Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було: ні продажем, ні виготовленням я ніколи не займався! – обурювався депутат на своїй Facebook-сторінці. – Я до компанії «Т-кіоск» не маю жодного стосунку, точно як і до тютюнового бізнесу в цілому. Один з моїх бізнесів був – це здача в оренду приміщень. Чим там орендарі займались, мені було цікаво лише в моменті, «чи не порушують вони закон», решта – це їхні справи, в які я не ліз».

«Схеми» вирішили дослідити причетність Холодова до тютюнового бізнесу. І майже одразу виявили факт, який спростовує одне із його публічних тверджень – щодо «Т-кіосків».

До 2016 року патент на емблему кіосків, які нещодавно познімали з відомих у столиці шестикутних МАФів, був зареєстрований безпосередньо на Андрія Холодова.

Тепер замість більшості «Т-кіосків» – новенькі зупинкові комплекси з кіосками. Їх побудувала компанія «Київ маркет солюшн». Таке право фірма виборола на інвестиційному конкурсі, який у 2018 році провела київська міська влада.

Переможець інвестиційного конкурсу

«Близько 1000 зупинкових комплексів брало участь безпосередньо в цьому інвестиційному конкурсі, – розповідає про умови інвестиційного конкурсу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. – Вигода інвестора в тому, щоб безпосередньо на зупинці громадського транспорту мати місце для торгівлі на строк інвестиційного конкурсу, на який він проведений – це 10 років».

Виходить, київська влада вирішила модернізувати столичні зупинки і залучити до цього інвесторів. За ідеєю, переможець інвестиційного конкурсу вкладає мільйони гривень у їхню реконструкцію, а натомість отримує право на 10 наступних років торгувати у кіосках, які є частиною побудованих ними зупинкових комплексів.

Щодо того, чим торгувати, – в умовах конкурсу розпливчасте формулювання: квитками та іншими товарами. Насправді ж це – переважно цигарки та їжа. Причому, можна сказати, з монопольним становищем, адже, за умовами, в радіусі 20 метрів інших МАФів бути не може.

Левову частку в цьому конкурсі – 595 зупинок – і виграла фірма «Київ маркет солюшн».

Відтак «Схеми» вирішили навідатися до її офісу. Та, виявилося, зробити це непросто. Адже за вказаною адресою офісу фірми-переможця інвестконкурсу не виявилось.

– Ось офіційна адреса – Печерський узвіз, 3.

– Ото пишуть, а насправді десь зовсім у іншому місці, – каже консьєржка у будинку. – Нема такої фірми, що ви назвали. Це не ви перші, не ви перші приходите.

Тому «Схеми» вирішили зателефонувати самій директорці «Київ маркет солюшн» Людмилі Руденко.

– Хотіла вам поставити кілька питань з приводу діяльності фірми «Київ маркет солюшн», де ви є керівником.

– Вибачте, я не відповідаю ні на які запитання.

– А чому? Це з приводу інвестиційного конкурсу. Хотіла запитати, чи ви самостійно ведете господарську діяльність у цих МАФах?

– Тому що я не відповідаю ні на які запитання. До побачення.

Окрім того, «Схеми» виявили, що в офіційному реєстрі бенефіціаром «Київ маркет солюшн» зазначена кіпрська фірма. А це, на думку юристів, суперечить українським законам.

«Українське законодавство прямо забороняє вказувати номінальних утримувачів акцій бенефіціарними власниками, – відзначає юристка ГО «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук. – Бенефіціарний власник – це фізична особа, яка безпосередньо контролює компанію. Але, на жаль, при цьому немає відповідальності за вказування номінальних утримувачів бенефіціарними власниками».

Тож «Схеми» поцікавились у міської влади: чи знають вони, кому віддали найбільші лоти?

«Ні, і не хочу знати, – відказав журналістам перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник. – Там було 10 чи 12 переможців. Це частина бізнесу, який працював до цього на тих самих зупинках. І який зрештою зрозумів, що беззаконність не має права на ринку – тому вони відповідним чином переформатувалися. Відповідним чином отримали право на подальшу роботу в легальному руслі, виконавши умови міста і заплативши місту. Я не хочу знати прізвищ, я ніколи цим не цікавився».

– Ви не цікавились, хто реальні інвестори? Бо ж вам треба знати, з кого запитувати?

– У мене є юридична особа, вона підписала юридичні зобов’язання – для мене цього достатньо. Ви вважаєте, що це буде нормально, якщо я буду шукати когось на Кіпрі, щоб він мені зупинки чистив?

Утім, на відміну від київської влади, «Схеми» вирішили все ж розшукати кіпрську компанію, яка володіє кіосками в Україні, або ж того, хто за нею ховається, – і вирушили на Кіпр.

На Кіпр – замість зустрічей з виборцями

Кіпр – справжній фінансовий рай для того, щоб мінімізувати податки, приховати свій бізнес чи зробити його непублічним.

Про це говорить і місцевий адвокат Арсен Феофанідіс.

«Кіпру надають перевагу завдяки його привабливій ставці корпоративного податку, чи збереженню активів, чи безпеці структури бізнесу», – зазначає він.

Феофанідіс добре знається на особливостях підприємництва на Кіпрі. Такі, як він, у тому числі, допомагають із цим іноземцям.

«На Кіпрі було ухвалено закон про надання адміністративних послуг. Тобто ми можемо бути директором, секретарем, а також – акціонером кіпрської компанії, – розповідає адвокат. – На чию користь ми тримаємо акції – це вже відносини між клієнтом і провайдером послуг. На Кіпрі на сьогодні з публічного доступу майже неможливо дізнатися, хто є бенефіціаром компанії».

Ідеться про так звані «секретарські компанії» – фірми, які з’являються в документах під прізвищами кіпріотів. Це дозволяє приховати справжнього бенефіціара бізнесу. Раніше місцеві мешканці могли сотнями реєструвати ці секретарські фірми хоч у себе вдома.

Послугами такої фірми користується і кіпрська компанія Reineweg – яка значиться засновником «Київ маркет солюшн».

Іще донедавна вона була зареєстрована у приватному будинку. А вже цього липня, якраз під час парламентських виборів, фірму перереєстрували за іншою адресою. Адже, згідно з новим кіпрським законодавством, офіс фірми більше не може розміщуватися у приватному будинку.

Відтак журналісти спробували знайти менеджерів та акціонерів київського бізнесу – вочевидь, номінальних.

Одна з квартир у Harmonia Building є одночасно адресою і акціонера компанії Reineweg, і секретарської фірми, що їх обслуговує.

Проте, можливо, за старою адресою журналістам вдасться відшукати реальних бенефіціарів?

«Починаючи з 90-х років, Кіпр прямо вибудував свою економіку навколо того, щоб отримувати гроші з країн СНД, в тому числі з України. Низькими податковими ставками, зручним юридичним оформленням документів, інфраструктурою спеціальних компаній, які гарантують швидке оформлення власності, корпоративних прав, а також анонімністю, що дуже важливо для українців, тому що довгий час власність на компанію ніяким чином не реєструвалася, – юристка ГО «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук пояснює, чому представники української влади й бізнесу реєструють компанії на Кіпрі. – Можна було зареєструвати власність компанії на номінальних акціонерів і таким чином приховати свої багатства як від податкової, так і будь кого іншого».

Родинний маєток Холодових-Шаховських

Узбережжя міста Лімасол.

Тут вже переважно не працюють, а відпочивають. Ще й одразу впадає в очі, що це – улюблений район вихідців із країн СНД: усюди видно вивіски російською.

Там, на вулиці Елеусіс, розташований будинок, який ще донедавна був офісом уже згаданої вище кіпрської компанії Reineweg.

Ідеться про той самий розкішний маєток, на території журналісти побачили обраного «слугу народа» – Андрія Холодова.

Протягом одного дня «Схемам» вдалося двічі зафільмувати в будинку не лише самого депутата, але і його велику родину. Тож, схоже, це родинний маєток Холодових.

І, вочевидь, це – не просто вілла для відпочинку. Адже протягом наступних днів знімальна група щоранку фіксувала, як народний депутат відвозив своїх дітей до місцевої школи. Це означає, що принаймні сім’я Холодова мешкає на острові.

Більше того, «Схеми» виявили, що сам народний депутат України має там постійну посвідку на проживання – про це на умовах анонімності журналістам повідомили два джерела в Міграційній службі Кіпру. Таку посвідку там можна отримати за умови придбання нерухомості.

Зрештою, гіпотезу про те, що будинок на вулиці Елеусіс, де ще донедавна була прописана фірма-власник компанії «Київ маркет солюшн», – це родинний маєток Холодових, підтвердив сам парламентар.

Андрій Холодов вирішив «піти на випередження» і виклав пост у фейсбуці, де розповів про свій кіпрський маєток. Пообіцяв вказати його в декларації, але про посвідку на постійне проживання не згадав.

Хоча за сам маєток Холодова цікавіша таємниця, яку він зберігає – адже саме в його стінах, тобто за його адресою, була заснована кіпрська фірма, за якою ховається реальний власник компанії «Київ маркет солюшн», який на 10 років отримав право торгувати в сотнях київських кіосків.

Маєток залишався місцем прописки компанії і після того, як на початку 2018-го з її акціонерів вийшла дружина народного депутата Катерина Шаховська.

Та «Схеми» знайшли й інші докази зв’язку сім’ї Холодових-Шаховських із кіпрською фірмою, на яку заведені українські кіоски, в яких торгують цигарками.

Reineweg в Україні має зв’язок із двома фірмами: вже відомою «Київ маркет солюшн», яка будує зупинки з кіосками у Києві, та компанією «Антикус». Бенефіціаром останньої кіпрська Reineweg була до вересня 2019-го, після чого власником «Антикусу» стала Стелла Шаховська – теща Андрія Холодова.

На спорідненість фірм вказує і персонал: одна й та ж особа керує «Київ маркет солюшн» зараз і керувала «Антикусом» у минулому. Це – Людмила Руденко. Нині директор «Антикусу» – Лоліта Яремчук. А «Схеми» виявили, що Яремчук – родинна юристка Холодових-Шаховських. Подружжя Андрія і Катерини, а також Стелла Шаховська у 2016–2019 роках неодноразово виписували на неї довіреності на представництво інтересів, розпорядження майном та рахунками, які і досі діють.

Відтак «Схеми» звернулися за коментарем до директорки «Антикусу» Лоліти Яремчук.

– Доброго дня. Це Лоліта Францисківна? Чи можете підказати…?

– Ви знаєте, я не можу зараз розмовляти.

– А коли вам зручно зателефонувати?

– Поки я не можу вам сказати. Зараз геть не зручно. Вибачте.

– Скажіть коротко: хто є бенефіціаром фірми Reineweg, яка була власником «Антикусу», який ви очолюєте?

– … (гудки)

Так журналісти доводять, що за декількома сотнями кіосків на зупинках стоїть саме родина народного депутата Андрія Холодова, і кіпрська фірма, за анонімністю якої від столичних чиновників і пересічних громадян ховається її власник, була заснована просто в його родинному маєтку.

Контрольна закупка

Вище вже були згадки про те, що Андрій Холодов публічно заперечував і те, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками – писав пости про це на своїй Facebook-сторінці.

І це не дивно – інакше депутатові від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його родинного бізнесу.

«Схеми» вирішили перевірити на правдивість і це його твердження.

Певно, більшість мешканців Києва вже бачили у своїх районах нові зупинкові комплекси з кіосками. Журналісти довели, що вони записані на фірму, яка бере початок у маєтку Холодова на Кіпрі.

Та хто ж веде господарську діяльність у них?

Щоб з’ясувати це, журналісти й оператори вирішили здійснити контрольну закупку.

У кожному з кіосків, де, згідно з інвестиційним конкурсом, уже облаштовані торговельні точки «Київ маркет солюшн», команда «Схем» купувала сигарети і просила розрахуватися карткою й дати чек.

Та вже на першій точці контрольної закупки, на Вокзальній площі, виявилося, що чек для торговців у кіосках – справжня проблема.

– А чеки ви даєте?

– Ні.

– А чому?

– По різних причинах.

І така ж ситуація повторювалася в кожному наступному кіоску, де журналісти намагалися отримати чек. Здебільшого – через «поломку апарата».

Як, наприклад, у кіоску на площі Перемоги.

– А чеки ви даєте?

– Ні.

– А чому? Для звітності треба.

– Зламався.

Або на вулиці Іллєнка.

– А ви чеки даєте?

– Нєт.

– А чому?

– У нас поламався апарат зараз.

Окрім того, у більшості кіосків цигарки продавали лише за готівку. Схожі розмови повторювалися і в інших кіосках.

– А карткою можна розрахуватися?

– Ні. Ось це ні.

– Не працює картка?

– У нас немає терміналу.

Зрештою, журналістам вдалося зібрати з півтора десятка чеків із кіосків. Їх «Схеми» і вирішили перевірити.

Зробити це можна за допомогою сайту Державної фіскальної служби, вказавши номер чека і дату.

Для прикладу журналісти перевірили чеки з ресторанів і магазинів – усі вони «відобразилися» на сайті, що підтверджує їхню «справжність».

Натомість жоден із чеків із тютюнових кіосків на сайті не з’явився. Зовні їх майже неможливо відрізнити від чеків із інших місць. Навіть номер касового апарата є. Але це лише означає, що він, найімовірніше, знятий із обліку фіскалів, пояснюють податкові аналітики. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою – що є, найімовірніше, порушенням закону.

«Податок у них прив’язаний до факту реалізації, – роздивляється чеки бухгалтерка-експертка Олександра Томашевська. – Якщо я не хочу платити податок, я не проводжу реалізацію. Що ви з вашими чеками і знайшли».

За допомогою зібраних чеків «Схемам» вдалося встановити, хто торгує сигаретами у кіосках. Це – дві компанії, створені приблизно в один час, у листопаді 2017-го: «Віктрум» та «Інтертабако».

Хто торгує цигарками?

Власниця фірми «Інтертабако» – Наталія Дорошенко – з Рубіжного Луганської області.

Раніше вона працювала в магазині чоловічого одягу. Тепер її ім’я, – крім «Інтертабако», – фігурує в кількох пов’язаних між собою фірмах.

Одна з них – «Флорентіно» – виводить безпосередньо на Андрія Холодова, адже він був кінцевим бенефіціаром цієї компанії до 2016 року.

Тож «Схеми» вирушили за адресою фірми, щоб запитати в її власниці про зв’язки з бізнесменом, а тепер уже народним депутатом Холодовим. Утім, знайти офіс не вдалося.

– А ви не підкажете, де офіс 9?

– Його вже дуже довго всі шукають. А хто ви такі? – запитав охоронець.

– Ми шукаємо 9-й офіс. Як його знайти? Там фірма «Інтертабако».

– Нема їх, певно. А хто вам особисто треба?

– Наталія Дорошенко – власниця фірми «Інтертабако». Не знаете таку?

– Ні.

Схоже, за вказаною в документах фірми адресою – місце масової реєстрації, бо там – величезний обсяг пошти, яку ніхто не забирає. І серед цієї пошти журналісти виявили три листи на таку ж адресу, як і в фірми «Інтертабако», – але для зовсім іншої компанії.

Безуспішною виявилась спроба поговорити з представниками іншої компанії – «Віктрум». Її офіс також виявився «віртуальним».

– Доброго дня. А можете, будь ласка, пояснити, нас цікавить товариство «Віктрум» – як їх знайти? Ось тут воно у вас в списку є.

– Давайте лист, я передам.

– А з кимось із живих людей?

– Я – «поштова скринька».

Тож «Схеми» вирушили на пошуки власниці компанії «Віктрум» – яка змогла отримати ліцензію на торгівлю тютюном у київських кіосках. За документами, вона зареєстрована в селі Любарці Бориспільського району Київської області. Та на місці її не виявилося.

– Ми шукаємо Войтенко Валентину Володимирівну.

– Її немає. А для чого вона вам?

– Це ваша родичка, виходить, так?

– Угу.

– Ми її шукаємо як власницю фірми, яка в Києві має великий бізнес. Ця ваша родичка – бізнесменка?

– Ні.

– Ми намагаємось зрозуміти, чи дійсно це вона і чи дійсно вона досить велика бізнесменка.

– Я б не сказав, що вона бізнесменка.

«Схеми» виявили, що раніше Валентина Войтенко вже була залучена виключно до структур, опосередковано пов’язаних із довіреною особою і рідним братом народного депутата Андрія Холодова – через компанії «Мастер трейд» і «Ретейл альянс».

«Схемам» вдалося документально довести, що Андрій Холодов таки має стосунок до тютюнового бізнесу: фірма-власник МАФів для торгівлі сигаретами бере початок у його родинному маєтку на Кіпрі, а компанії, які ведуть фактичний продаж тютюнових виробів у цих кіосках, – теж із ним пов’язані, хоч це і ретельно замасковано за підставними особами й неіснуючими адресами реєстрації цих фірм.

Але чому «слуга народу» так відхрещується від тютюнового бізнесу? Лише тому, що це вказує на його конфлікт інтересів як депутата при лобіюванні тютюнової правки?

Чи є ще щось, що він волів би приховати? Щоб зрозуміти це, ми вирішили зануритись у цей бізнес. Із середини.

«Прийом» на роботу

«Схеми» почали з пошуку оголошень про прийом на роботу в тютюновий кіоск. Від «Віктруму» та «Інтертабако» таких повідомлень не було. Натомість журналісти звернули увагу на одне з повідомлень з лого «Т-кіоску»: шукають продавців.

На прохання «Схем» другокурсник Віталій погоджується влаштуватись на цю роботу.

Після короткої співбесіди його відправляють на стажування. Вже на місці Віталієві розповідають, що насправді його роботодавець – це «Віктрум» – компанія, яку журналісти виявили під час контрольної закупки сигарет. Більше того, під час розмови вони згадують і про другу встановлену фірму.

– Тут у паперах пиши кому: товариство «Віктрум».

– Або? – уточнює Віталій в адміністраторки.

– Або «Інтертабако». От тут – банк-одержувач «АСВІО».

Серед обов’язків Віталія – також збір готівки і заповнення документів для інкасації.

Тим часом журналісти уважно спостерігали ззовні. І протягом кількох днів фіксували ту саму картину: співробітники приватної охоронної фірми збирали касу по МАФах – як «Київ маркет солюшн», так і старих кіосків-шестикутників – і везли її не в банк, як зазначено в супровідній накладній, а на склад, де й залишали.

Чи може це означати, що до банку доїжджає не вся готівка? Виявити це може тільки аналіз фінансових операцій та аудит складу.

«Схеми» отримали звітність «Віктруму» й «Інтертабако». Аналіз журналістів виявив, що обидві ці роздрібні компанії, згідно з документами, закуповують цигарки, але більшість – не продають. Начебто залишаючи їх на складі. Саме це пояснює, чому чеки, зібрані під час контрольної закупівлі, – недійсні. Адже, виходить, компанії не показують податковій справжній обсяг продажів.

Як це працює – розповідає бухгалтерка-експертка Олександра Томашевська.

«Якщо я не хочу сплачувати ПДВ і акциз, я не показую, що в мене відбулася реалізація. Але якщо я закупила офіційно і не продала, значить, в мене буде залишок на складі, – пояснює вона. – Ми бачимо залишок на складі в «Інтертабако» на 113 мільйонів, а на «Віктрумі» на 118 мільйонів, тобто я можу такий висновок зробити, що фірма тримає на складі залишки, можливо, цих залишків насправді немає».

Також «Схеми» звернули увагу на те, що «Віктрум» та «Інтертабако» офіційно не платять за оренду фірмі-власникові кіосків. І це при тому, що «Київ маркет солюшн», як орендодавець, має величезні борги та збитки. Так, за 2018 рік вона заробила лише 19 тисяч гривень, але боргів у неї – на мільйони.

Аналізуючи звітність «Київ маркет солюшн», Олександра Томашевська припускає, що, можливо, збитковість фірми – не випадкова.

«Виручки тут немає – одні борги. І ніхто навіть не працює над їхнім погашенням, тому що заборгованість є на початок періоду, вона ніби розвивається в динаміці. Тобто або цю фірму тримають навмисно збитковою, або вона певну роль відіграє в загальній схемі. Вона – «смертник», – пояснює бухгалтерка.

Фінансові документи цих двох компаній дозволили виявити ще одну фірму, яка додатково пов’язує їх усі між собою і з народним депутатом Холодовим. Це – «Сіті трейдінг компані». Саме через неї «Віктрум» та «Інтертабако» гуртом закуповують цигарки у виробників, якими потім вроздріб торгують у кіосках.

Усі ці три компанії хоч і зареєстровані в різний час, але запрацювали одночасно – з другої половини 2018 року.

Разом із тим, у їхній звітності «Схеми» помітили ще одну особливість. Усі ці фірми разом із «Київ маркет солюшн» мають багато боргів всередині своєї бізнес-групи. Експерти кажуть: так компанії ховають кошти.

Фінансова допомога, яка сформувалася за внутрішніми взаєморозрахунками, – у будь-якому випадку, за стандартами обліку, сюди повинна була б потрапити фінансова допомога, кредит», – відзначає Олександра Томашевська.

Джерела «Схем» у фінансових контрольних органах допомогли з’ясувати: минулого році «Київ маркет солюшн» отримала 18 мільйонів гривень від свого кіпрського засновника – Reineweg. Тієї компанії, що донедавна була зареєстрована в родинному маєтку Холодових на Кіпрі. У свою чергу, вже цього року «Київ маркет солюшн» як фінансовою допомогою поділилась майже 40 мільйонами з… «Віктрумом» і «Інтертабако» – торговцями цигарками.

Примітно, що народний депутат Андрій Холодов, пов’язаний із «Київ маркет солюшн», заперечує свою причетність до торгівлі тютюновими виробами.

Та «Схеми» знайшли ще одну зачіпку – людину, яка об’єднує тютюнові компанії і «Київ маркет солюшн». Це – юрист Дмитро Юхименко, який захищає інтереси всіх чотирьох компаній у судах – такі дані журналісти знайшли у судовому реєстрі.

Проте зрештою скласти всі пазли в цілісну історію допомогла ще одна компанія.

«Це одне й те саме»

Коли другокурсник Віталій, який на прохання журналістів пішов влаштовуватися в тютюновий кіоск, закінчив стажування, – йому запропонували роботу. Відтак «Схеми» вирішили з’ясувати, хто саме його працевлаштовує. Адже на оголошенні була емблема «Т-кіосків», назва фірми, яка набирає персонал, – «Лакшері прайм», а документи запропонували підписати у «Віктрумі».

Та, за словами адміністраторки Аліни Голубкович, суперечностей у тому немає.

– У вакансії на Work.ua написана фірма якась «Лакшері», а працював я у «Віктрум». Це одне й те саме? – цікавиться Віталій.

– Це одне й те саме. Це одна й та ж фірма, просто нашу дали на Work.ua, а взагалі у нас товариство «Віктрум».

Керує фірмою «Лакшері прайм» Олег Дунаєвський.

Від 2013-го по 2017-й він працював директором іншої фірми – «Текам плюс», де заступником директора був Андрій Холодов – нині народний депутат.

Отже, низка фірм – із етапу закупівлі сигарет до безпосередньої торгівлі ними – пов’язана зі впливовим «слугою народу» Андрієм Холодовим. Ми встановили, що до цього причетне найближче оточення народного депутата: від дружини до навіть няні.

Журналістам вдалося зафіксувати, як на території кіпрського маєтку депутата няня прибирала територію і доглядала дітей Холодова. ЇЇ ім’я вдалось встановити пізніше – це Лариса Деружинська. В її інстаграмі можна знайти фото, де вона позує на території кіпрського маєтку.

До того, як почати працювати на Холодових, згідно з інформацією джерел «Схем» у податковій, жінка працювала в селищі Голованівськ Кіровоградської області у відділенні «Укрпошти». Але згодом відкрила ФОП. Види діяльності – роздрібний продаж харчів і цигарок.

«Тютюнові компанії хочуть кращих умов»

Першими про скандальну правку про торговельну націнку на сигарети заговорили великі тютюнові виробники. Представники «Бритіш Амерікан Тобакко», «Філіп Морріс», «Імперіал Тобакко» і «Джапан Тобакко Інтернешнл» вийшли публічно із заявою, що через такі законодавчі зміни тютюнове виробництво стане для них неприбутковим. Деякі з них навіть пригрозили закрити фабрики в Україні.

Їх, у свою чергу, звинуватили у шантажі. Зокрема, міністр розвитку економіки Тимофій Мілованов написав в своєму фейсбуку: «Тютюнові компанії хочуть кращих умов і шантажують уряд закриттям бізнесу. Це їхнє право, але поведінка трохи некоректна. Замість того, щоб сісти разом з урядом і серйозно вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, тютюнові компанії кажуть – «залишіть статус кво».

Більше того, пізніше Антимонопольний комітет ухвалив рішення оштрафувати чотирьох тютюнових виробників через змову – із тим самим дистриб’ютором сигарет «Тедісом». Монополії якого, за словами заступника голови фінансового комітету Андрія Холодова, має запобігти скандальна правка.

Та, як з’ясували «Схеми», такі законодавчі зміни, перш за все, гратимуть на руку роздрібним торгівцям. А кінцевим вигодонабувачем, згідно з розслідуванням, схоже, є сам народний депутат Андрій Холодов. Той, який на засіданні профільного комітету і наполягав на ухваленні цієї правки.

На момент, поки депутат від «Слуги народу» ще не повернувся з Кіпру в Україну, журналісти вирішили поцікавитись у керівництва регламентного комітету: чи не вбачають вони порушень у тому, що під час передбаченого графіком тижня роботи з виборцями народний депутат відпочиває на острові?

«Ви знаєте, регламентний комітет розглядає тільки те, що належить до його повноважень, – відповів голова комітету Сергій Кальченко, теж депутат від «Слуги народу». – Якщо вважати, що це – прогул зустрічей з виборцями, то регламентний комітет може хіба що розглядати спірні питання, які виникають у зв’язку з нарахуванням заробітної плати депутатові».

«Схеми» звернулись із запитом до апарату Верховної Ради, чи брали собі відпустку, починаючи з серпня, члени фінансового комітету, серед яких Андрій Холодов? Виявилось, що ні.

Що каже Холодов?

«Схеми» зустріли Андрія Холодова на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики після його повернення з Кіпру і запитали його про правку, ухвалену парламентом трохи більше ніж місяць тому.

Утім, Холодов спершу довго не міг пригадати, чого стосувалася правка.

– Прокоментуйте, будь ласка, простими словами тютюнову правку.

– Яку?

– Правку №8 до закону 1049.

– Про що він?

– Ви можете простими словами пояснити, про що вона?

– Закон щодо чого?

– Правка, в чому її суть? Як саме вона обмежує монополію «Тедісу»?

– Монополію «Тедісу»… Ця правка… Про що, ще раз, вона?

– Ви не знаєте, про що це?

– Ну, правок знаєте скільки? Їх може бути 10–20–30.

– Правка, яку комітет, де ви є заступником голови, ухвалив 3 жовтня.

– А чому рішення таке, що обмежує монополію «Тедісу»? Хто казав таке?

– Це ви казали, зафіксовано стенограмою.

– Я не пам’ятаю детально, що я казав. Чи вона обмежує, так? Ну, реально, за словами учасників ринку, є один єдиний монопольний дистриб’ютор, який закуповує і продає 80% – де-факто монополіст. Далі. Якщо 7% є доступ, тобто виробники мають продавати з 7% націнки, за такою націнкою, яка є у «Тедіс», то будь-які інші дистриб’ютори, які виконають вимоги виробників, – транспорт, співробітники, – то і будь-які інші мають право брати участь в цьому ринку.

Також він ухилився від прямої відповіді на питання, чи був він бенефіціаром правки.

– Давайте я вам скажу так: за цю правку, по пам’яті, дайте я подивлюсь, скільки за неї… Я не полінився та подивився. За неї проголосували 215 «слуг народу» і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?

Водночас Андрій Холодов продовжив наполягати, що він із родиною не володіє мережею кіосків у Києві.

– Ви і ваша сім’я володієте мережею кіосків на зупинках у Києві?

– З того моменту, як я став депутатом, я нічим не володію і бізнесом не займаюсь. Всі інші питання, які могли б цікавити, ви можете знайти мою сім’ю і запитати. Хто моя сім’я? Дружина там, теща там, тесть…

– Ви – народний депутат, а не вони.

– Знайдіть і запитайте.

– Добре, до депутатства? Мережа кіосків на зупинках у Києві.

– Так я ж кажу: ви запитайте учасників ринку, припустімо, виробників…

– Я вас запитую. Навіщо мені запитувати когось про вас?

– Дивіться, я вказав, чим я займаюсь конкретно. Я займався купівлею-продажем нерухомості, здачею в оренду. І дійсно, можливо, в минулі роки я займався, в тому числі, і здачею певних малих архітектурних форм в оренду. Але це було дуже давно. От і все.

– Це коли «дуже давно»?

– Більш точно треба подивитися в декларації. Я вам скажу.

– Вашої декларації поки ще немає в публічному доступі.

– Ви кажете про електронні декларації, а там є інші декларації. Можете подивитись, якщо вам так дуже цікаво.

– Тобто станом на зараз – ані ви, ані ваша сім’я не володієте мережею кіосків, правильно я розумію?

– Ні.

Радіо Свобода тричі зверталась до Андрія Холодова з проханням про окреме інтерв’ю, проте він відмовився. Другу спробу поспілкуватись із ним «Схеми» здійснили під час з’їзду партії «Слуга народу». Але на захід, депутат, схоже, вирішив не приходити – це підтвердили і його однопартійці.

Відтак редакція виклала всі свої знахідки щодо причетності Холодова до тютюнового бізнесу письмово у запитаннях і відправила йому. На момент публікації матеріалу відповіді від народного депутата не надійшло.

Вже виходячи зі з’їзду партії, журналісти помічають голову фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамію.

– Що б ви зробили, якби дізналися, що у вашій фракції є депутат, який лобіює родинні бізнес-інтереси, перебуваючи в профільному комітеті, прогулює зустрічі з виборцями, відпочиває в цей час у країні, де має посвідку на постійне проживання? – цікавляться «Схеми».

– Виніс би це питання на фракцію. Ми все вирішуємо «колективним разумом», так би мовити – тобто на зібраннях фракції. Точно це питання, якщо таке питання є, давайте сигнал, будемо порушувати це питання на зібранні фракції.

– В цілому, якщо ви кажете – «колективний розум» – вважає порушенням, по-перше, лобіювання своїх бізнес-інтересів…

– Ні, лобіювання бізнес-інтересів, якщо це… Ну, це погано. Я навіть припускаю, що це протизаконно, якщо є. Дивлячись, яке це лобіювання. Розумієте, тобто тонка грань. Треба якісь факти, оперувати фактами. Але якщо це хтось під себе щось робить – це точно неприйнятна позиція.

– Чи може бути сигналом повідомлення у ЗМІ?

– Звичайно.