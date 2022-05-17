«Я бы им наркотики колола и уши отрезала». «Схеми» ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей

«Схеми» продовжують цикл ідентифікації російських військовослужбовців, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Нова історія демонструє ставлення армійців та їхні родин до українців та українських дітей зокрема. Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії, і які відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши, що це «не їхнє свято». Жінка в деталях описувала чоловіку, як би вона їх за це карала. Зокрема, «резала б им п***ки» та «вирезала звезды на спинах».

«Схемам» вдалося ідентифікувати це подружжя за допомогою даних, які надали співробітники СБУ.

Розмова військовослужбовця РФ з дружиною відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області – російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня і викликав великий резонанс.

Голос жінки на записах СБУ, як встановили «Схеми», належить громадянці РФ Юлії Копитовій. Вона, перебуваючи в РФ, говорить зі своїм чоловіком, який на момент розмови воює в Україні. Ось діалог, який відбувся між ними:

– А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая в школе просили нарисовать, короче, ну, к празднику, они сказали: «Это не наш праздник». Это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти «нацики», они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех «‎в Россию едьте, едьте»? Придурков этих… Взяли бы, всех там переубивали бы, да и на**р, – каже жінка своєму чоловікові.

– Какая ты добрая, – відповідає їй на це військовий РФ.

– Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь», я б им пи**ки тоже резала вот так вот, звёзды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было.

– Это ж дети, Юль.

– Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах.

Один з них – майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує так: «настоящий псих, но не аморал».

Інший профіль Володимира в мережі «Вконтактє» зі зміненим прізвищем.

Завдяки спеціалізованим сервісам, журналістам вдалось віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив.

Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.

Наразі фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що «глубоко женат».

Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається.

Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.

Вона теж не показує у соцмережах своє життя. Проте це активно роблять її родичі.

Наприклад, фото Юлії публікує її батько.

А це її перше весілля. На фото, яке виклала в «Одноклассниках» її мати, вона з сестрою.

У 2020 році Юлія одружилася знову і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції.

Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла.

Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.

– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и они были опубликованы? – запитав у Копитова журналіст «Схем».

– Нет, – відповів військовий.

Після цього журналіст дав послухати Копитову фрагмент перехопленої розмови.

– Не ваш голос? – запитав журналіст.

– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.

– А мы можем с ней поговорить?

– Нет.

Відмовилась говорити по суті і його матір. Вона сказала, що не може спілкуватись з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку.

Журналісти дали прослухати запис СБУ і їй.

– Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?

– Это ваш сын и ваша невестка.

– Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.

Раніше «Схемам» вдалося ідентифікувати інше подружжя росіян, фрагмент розмови яких перехопила СБУ. У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб».