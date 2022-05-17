Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

«Я бы им наркотики колола и уши отрезала». «Схеми» ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей

Нова історія демонструє ставлення армійців та їхні родин до українців та українських дітей зокрема

«Схеми» продовжують цикл ідентифікації російських військовослужбовців, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Нова історія демонструє ставлення армійців та їхні родин до українців та українських дітей зокрема. Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії, і які відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши, що це «не їхнє свято». Жінка в деталях описувала чоловіку, як би вона їх за це карала. Зокрема, «резала б им п***ки» та «вирезала звезды на спинах».

«Схемам» вдалося ідентифікувати це подружжя за допомогою даних, які надали співробітники СБУ.

Розмова військовослужбовця РФ з дружиною відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області – російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня і викликав великий резонанс.

Голос жінки на записах СБУ, як встановили «Схеми», належить громадянці РФ Юлії Копитовій. Вона, перебуваючи в РФ, говорить зі своїм чоловіком, який на момент розмови воює в Україні. Ось діалог, який відбувся між ними:

– А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая в школе просили нарисовать, короче, ну, к празднику, они сказали: «Это не наш праздник». Это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти «нацики», они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех «‎в Россию едьте, едьте»? Придурков этих… Взяли бы, всех там переубивали бы, да и на**р, – каже жінка своєму чоловікові.

– Какая ты добрая, – відповідає їй на це військовий РФ.

– Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь», я б им пи**ки тоже резала вот так вот, звёзды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было.

– Это ж дети, Юль.

– Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах.

Один з них – майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує так: «настоящий псих, но не аморал».

Інший профіль Володимира в мережі «Вконтактє» зі зміненим прізвищем.

Завдяки спеціалізованим сервісам, журналістам вдалось віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив.

Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.

Наразі фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що «глубоко женат».

Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається.

Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.

Вона теж не показує у соцмережах своє життя. Проте це активно роблять її родичі.

Наприклад, фото Юлії публікує її батько.

А це її перше весілля. На фото, яке виклала в «Одноклассниках» її мати, вона з сестрою.

У 2020 році Юлія одружилася знову і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції.

Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла.

Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.

– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и они были опубликованы? – запитав у Копитова журналіст «Схем».

– Нет, – відповів військовий.

Після цього журналіст дав послухати Копитову фрагмент перехопленої розмови.

– Не ваш голос? – запитав журналіст.

– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.

– А мы можем с ней поговорить?

– Нет.

Відмовилась говорити по суті і його матір. Вона сказала, що не може спілкуватись з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку.

Журналісти дали прослухати запис СБУ і їй.

– Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?

– Это ваш сын и ваша невестка.

– Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.

Раніше «Схемам» вдалося ідентифікувати інше подружжя росіян, фрагмент розмови яких перехопила СБУ. У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб».

  • Зображення 16x9

    Валерія Єгошина

    Журналістка-розслідувачка програми «Схеми», спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший».

    Лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

    За освітою соціологиня.

  • Зображення 16x9

    Георгій Шабаєв

    Народився у 1997 році у Харкові. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра за напрямом «онлайн журналістика». З 2016 року і донині - журналіст-розслідувач програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший). Автор з десятка журналістських розслідувань про найвищих посадових осіб держави, корупцію щодо будівництва у столиці та на великих державних підприємствах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG