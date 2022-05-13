«Схеми» розшукали приховані маєтки російської «лужниківської» групи у Франції

Журналісти знайшли у Франції родинне майно впливових бізнесменів з групи VS Energy – російських політиків та бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна, наближених до Кремля. Це елітна нерухомість, про яку раніше не було відомо, йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Французька нерухомість, як виявили журналісти, оформлена на родичів лідерів бізнес-групи VS Energy, кінцевими бенефіціарами якої вважають заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгенія Гінера та кримінального авторитета Михайла Воєводіна. Вони тісно переплетені з російською владою та досі контролюють в Україні стратегічно важливі енергетичні активи – обленерго, йдеться у розслідуванні.

Власницею двох фірм, на які записана елітна нерухомість на кордоні Франції та Швейцарії, виявилася Наталія Селіванова – цивільна дружина Михайла Воєводіна. Зокрема, їй належить французька компанія SCI Ferme de Nuchon, яка володіє у муніципалітеті Дівон-ле-Бен розкішним шато з басейном та стайнею. Поряд розташований ще один маєток з сільськогосподарськими землями, оформлений на французьку фірму Daria&Co Селівановой.

Журналісти також знайшли третю французьку компанію, власником якої є родина Гінера. Це SCI Du Jardin Alpin, 99% частки якої належить британський Harecourt Services Limited Вадима Гінера – сина Євгенія Гінера. Французька компанія створена «з метою придбання нерухомості», розташованої за адресою Arcs 1800 73700 Bourg-Saint-Maurice. Бург-Сент-Моріс – це гірськолижний курорт на південному сході Франції. Гугл-карти показують, що за цією адресою розташований готель Belambra Clubs «L'Hôtel du Golf».

Олександр Бабаков – заступник голови Державної думи РФ. Перебуває під санкціями України, ЄС та США. У квітні 2022-го року Мін'юст США звинуватив Бабакова у змові з метою вплинути на американську політику в інтересах РФ. Під європейські санкції Бабаков потрапив через те, що у 2014 році голосував за незаконну анексію українського Криму. Також Україна ввела щодо нього безстрокові санкції у 2018 році.

Євгеній Гінер – президент російського футбольного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), який знаходиться під санкціями США. Гінер також є партнером російської держкорпорації «Ростех», яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна.

Михайло Воєводін, згідно з інформацією Інтерполу, має статус так званого «злодія в законі». Свідчить про це документ, який є у розпорядженні «Схем». У картці Інтерполу вказаний його нікнейм – «Misha Luzhnetskiy»

Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, є кінцевими бенефіціарами п'яти обласних енегорозподільчих підприємств – обленерго. А саме – «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго». Це все компанії критичної інфраструктури, яка забезпечує постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей.

П'ять обленерго об'єднані під вивіскою компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy). Ця фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство «Дніпроспецсталь» - великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі, та мережу готелів по всій країні - Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові «Прем'єр палац» у Києві та «Прем'єр готель» в Одесі.

Готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову - цивільну дружину Михайла Воєводіна.

Відповідно до даних НБУ, на 1 січня 2022 року громадянину РФ Євгену Гінеру належало 88,9% акцій Першого інвестиційного банку.

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора проводять досудове розслідування за декількома фактами, зокрема - привласнення майна та «вчинення злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб». За даними ДБР, на чолі цієї організації стоять згадані Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.