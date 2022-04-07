«Стовпи режиму Путіна». Родина Євтушенкова і нерухомість в Італії

Російський олігарх Володимир Євтушенков декілька років перебуває у переліку бізнесменів, наближених до Путіна, складений США. Він був у складі тих представників бізнесу, яких президент РФ скликав у переддень вторгнення, закликаючи «бути патріотичними». Його оборонний бізнес-концерн виконує масштабні замовлення Міністерства оборони Російської Федерації. Але Євтушенков досі не потрапив під західні санкції. Разом із тим «Схеми» продовжують знаходити його майно в Європі, про яке раніше не було публічно відомо.

Майно «стовпів Путіна» у цивілізованих країнах – це потенційна база валютних активів для конфіскації на користь України, у якості компенсації збитків нанесених російською армією та її командуванням. Правові механізми для цього існують різні – зазвичай, це довгий шлях, який, втім, завжди починається з виявлення прихованого майна.

У березні журналісти «Схем» оприлюднили два розслідування, у яких йшлося про нерухомість Євтушенкова: про три вілли олігарха на Лазуровому узбережжі Франції (у співпраці зі Scanner Project) та про два будинки у центрі Лондона вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Після цього розслідування під британським маєтком Володимира Євтушенкова у центрі Лондона зібрався мітинг із закликами припинити російську військову агресію в Україні.

Цього разу йтиметься про італійську нерухомість Олени Брусилової. Вона, як повідомляють російські ЗМІ, є матір'ю дітей «короля оборонки» Євтушенкова, який, за даними обізнаних джерел «Схем» у російському бізнес-середовищі, живе на дві родини. Брусилова також – топ-менеджерка структур корпорації Євтушенкова.

Містечко Форте-дей-Мармі розташоване в регіоні Тоскана, на узбережжі Тірренського моря. Це за 90 кілометрів від Флоренції. Назва буквально перекладається як «мармуровий форт», бо у середні віки тут видобували мармур. Пізніше багатії почали купувати тут будинки, перетворивши провінцію на елітний курорт.

Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де полюбляють відпочивати російські багатії. Саме тому медіа час від часу називають його «московською провінцією». Російському шику на італійському курорті окремий матеріал присвятило видання New York Times. Там ішлося, що за оренду навісу на пляжі Форте-дей-Мармі відпочивальники платять по 250 євро на день, за одноденні вертолітні поїздки в Монте-Карло – по 4,5 тисячі євро.

Тут мільярдер Олег Дерипаска наймає вчителем тенісу для своїх дітей світового чемпіона Євгена Кафельникова, тут швартується яхта російського мільярдера Романа Абрамовича. Тут, повідомляло «Слідство.Інфо», має віллу президент України Володимир Зеленський.

Олена Анатоліївна Брусилова, відповідно до документів, які є у розпорядженні журналістів програми «Схеми», також володіє нерухомістю у Форте-дей-Мармі. Олена Брусилова, писало видання gazeta.ru, матір дітей Володимира Євтушенкова, російського «короля оборонки».

Брусилова теж займається бізнесом, у складі корпорації Євтушенкова. Президент АТ «Група компаній «Медсі» – найбільшої у країні приватної федеральної мережевої медичної організації.

З 2001 року до 2005 рік була керівником департаменту позакорпоративних проектів у ЗАТ Медико-технологічний холдинг «МТХ» АФК «Система». Головний бенефіціар АФК «Система» – Володимир Євтушенков. Він голова ради директорів і власник 64% акцій. Ця російська корпорація володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

Нерухомість, зареєстрована на Брусилову – це чотири об’єкти.

Дві вілли розташовані по сусідству, за декілька хвилин ходьби від пляжу. Перша – за адресою 55042 Forte dei Marmi, Via Versilia, 5. Вона складається із 16 окремих приміщень.

Друга – за адресою 55042 Forte dei Marmi, Via Versilia, 3.

Третя вілла розташована північніше, на Forte dei Marmi, Via Giuseppe Mazzini, 89, складається з 15 окремих приміщень.

Четверта адреса – це великий комплекс на березі моря, швидше за все, це готель, у якому у Брусилової – приміщень та додатково ще 3,5.

Після повномасштабного військового вторгнення російських військ в Україну країни Європейського союзу, США, Канада, Великобританія вдалися до спеціальних санкцій, спрямованих на боротьбу з російськими олігархами, яких часто називають «стовпами путінського режиму».

Кажучи простою мовою, Захід «б'є по гаманцях» тих, хто підтримує дії президента Росії Володимира Путіна. Третього березня влада Німеччини заарештувала в Гамбурзі 156-метрову яхту нафтового магната Алішера Усманова. Вже через два під арештом опинилося його майно і в Італії.

Те ж саме сталося з нерухомістю кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. І Усманов, і Соловйов потрапили під санкції ЄС через війну РФ проти України. Від санкцій із порту Гамбурга буквально втекла яхта GRACEFUL.

Судно, яке називають «яхтою Путіна», виявили в околицях Калінінграда. Дехто із російських олігархів намагається дистанціюватися від Путіна. Приміром, Роман Абрамович заявив про продаж футбольного клубу Челсі і допомогу жертвам війни в Україні. Однак це його від санкцій Британії не врятувало.

Крім цього, боротьба із російськими олігархами у європейських країнах набуває й іншого характеру – їхні маєтки просто захоплюють активісти. Приміром, у Франції активіст П'єр Афнер проникнув на віллу, яку пов'язують із дочкою Путіна Катериною Тихоновою та її колишнім чоловіком, сином друга Путіна Кирилом Шамаловим. У Лондоні сковтери заселилися у віллу олігарха Олега Дерипаски. З вікна на фасаді будівлі вивісили український прапор і плакат «Це майно звільнено».

Разом із тим, Офіс генерального прокурора України та Національне агентство з питань запобігання корупції шукають за кордоном активи, які належать наближеним до Кремля громадянам РФ, для подальшої конфіскації їхнього майна на користь держави Україна. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова НАЗК Олександр Новіков. За словами Новікова, важливо «збільшити принаймні у 10 разів кількості фізичних та юридичних осіб РФ, на яких накладені санкції».