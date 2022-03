«Стовпи режиму Путіна». Євтушенков і нерухомість на 30 мільйонів у Лондоні

Після військового вторгнення російських військ в Україну країни Європейського союзу, США, Канада, Великобританія вдалися до рішучих дій, спрямованих на боротьбу з російськими олігархами, яких часто називають «стовпами путінського режиму». Кажучи простою мовою, Захід «б'є по гаманцях» тих, хто підтримує дії президента Росії Володимира Путіна.

Третього березня влада Німеччини заарештувала в Гамбурзі 156-метрову яхту нафтового магната Алішера Усманова. Вже через два під арештом опинилося його майно і в Італії. Те ж саме сталося з нерухомістю кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. І Усманов, і Соловйов потрапили під санкції ЄС через війну РФ проти України.

Від санкцій із порту Гамбурга буквально втекла яхта GRACEFUL. Судно, яке називають «яхтою Путіна», виявили в околицях Калінінграда.

Дехто із російських олігархів намагається дистанціюватися від Путіна. Приміром, Роман Абрамович заявив про продаж футбольного клубу Челсі і допомогу жертвам війни в Україні. Однак це його від санкцій Британії не врятувало.

Крім чього, боротьба із російськими олігархами у європейських країнах набуває й іншого характеру – їхні маєтки просто захоплюють активісти. Приміром, у Франції активіст П'єр Афнер проникнув на віллу, яку пов'язують із дочкою Путіна Катериною Тихоновою та її колишнім чоловіком, сином друга Путіна Кирилом Шамаловим. У Лондоні сковтери заселилися у віллу олігарха Олега Дерипаски. З вікна на фасаді будівлі вивісили український прапор і плакат «Це майно звільнено».

При цьому журналісти програми «Схеми» звернули увагу на те, що багато російських бізнесменів, які підтримують Путіна, залишаються поза санкційними списками. Наприклад, олігарх Володимир Євтушенков декілька років перебуває у переліку бізнесменів, наближених до Путіна. Його оборонний бізнес-концерн виконує масштабні замовлення Міністерства оборони РФ. Але Євтушенков досі не потрапив під санкції.

Разом із тим «Схеми» продовжують знаходити його майно в Європі, про яке раніше не було публічно відомо. Цього разу йдеться нерухомість вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів у Великій Британії.

Лондон – потужний фінансовий осередок. Сюди стікаються гроші з усього світу. Китайські мільярдери, арабські шейхи, російські олігархи. Купівля лондонської нерухомості – вигідна інвестиція.

Престижні лондонські райони Найтсбрідж, Кенсінгтон та Челсі найбільше приваблюють багатіїв з усього світу. Ціни на житло тут стартують від 1,5 мільйона фунтів – це приблизний бюджет невеликого українського містечка з населенням у 20–25 тисяч мешканців.

Судячи із документів, які є у розпорядженні журналістів «Схем», столицю Великої Британії облюбував і російський олігарх Володимир Євтушенков.

Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Він голова ради директорів і власник 64% акцій АФК «Система». Ця російська корпорація володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

Наприклад, концерн «РТІ Системи» Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції «Воронеж», які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів.

Повідомлялося, що у 2021 році компанія «Крондштадт» (входить у АФК «Системи») розпочала серійне виробництво військових безпілотників.

Також Міноборони РФ саме за допомогою «РТІ системи» розгорнуло цілу систему радіолокаційних станцій «Контейнер» вздовж російських кордонів, які здатні виявляти повітряні цілі на великій дальності.

У власності корпорації Євтушенкова одна з найбільших мереж мобільного зв’язку Росії – компанія «МТС».

Російський «Інтерфакс» повідомляв, що з моменту початку військового наступу ціла група іноземців вийшла з ради директорів російських компаній. Зокрема з АФК «Система» вийшов ексміністр економіки Люксембурга Етьєн Шнайдер.

Володимир Євтушенков посів 41-е місце у рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії 2021 року за версією російського Forbes зі статком $3,4 млрд.

Нерухомість у Лондоні

Відповідно до витягу із земельного реєстру, Володимир Євтушенков володіє нерухомістю у Лондоні за адресою 7 Holland Park Mews, London (W11 3SU).

Сервіс GoogleMaps показує, що на цій ділянці – двоповерховий будинок.

І хоча зовні будівля, зведена на ділянці, виглядає скромно, головна цінність цієї нерухомості – розташування. А це майже саме серце Лондона.

«Це – один із найдорожчих районів Лондона, – розповідає Роман Борисович, колишній член наглядової ради Фонду боротьби з корупцією (Олексія Навального), який нині займається законодавчою адвокатурою у Великобританії. – Район спокійних тихих вулиць, зелених вулиць, будинками з білими колонами. Часів короля Георга. Красиві міського типу вілли, маєтки. Неймовірна архітектура і така ж неймовірна вартість».

Нерухомість російського олігарха – поруч із відомими парками столиці. У безпосередній близькості – Холанд парк (великий парк із лісом, спортивними об'єктами, дитячим майданчиком і кафе, а також Кіотським садом).

До головного парку Лондона – Гайдпарку, де вечорами проходить маршем Королівська варта, 20 хвилин пішки.

Приблизно стільки ж часу займе прогулянка до Кенсінгтонського палацу – резиденції герцога і герцогині Глостерських, а також герцога і герцогині Кентських та їхніх нащадків.

Ще один знайдений «Схемами» об’єкт нерухомості Володимира Євтушенкова розташований по сусідству. Його адреса – 31 Holland Park, London (W11 3TA).

Сервіс GoogleMaps показує, що це класичний англійський двоповерховий будинок із підвальним приміщенням.

Вартість обох об’єктів нерухомості Євтушенкова висока, перш за все, завдяки вдалому розташуванню: за оцінкою 2019 року, йдеться про 31 000 000 фунтів стерлінгів.

Це не єдина знайдена журналістами «Схем» нерухомість олігарха Євтушенкова в Європі. Напочатку березня журналісти повідомили, що наближений до президента Росії Володимира Путіна російський олігарх Володимир Євтушенков володіє трьома віллами на Лазуровому узбережжі Франції поблизу Ніцци, про які раніше не було відомо. Нерухомість оформлена на французькі фірми, якими володіє олігарх та члени його родини.

«Схеми» також повідомляли, що Володимир Євтушенков поки що має можливість безперешкодно літати до країн Європи. Літак Boeing 737-7FY(BBJ) із бортовим номером P4-AFK, яким користується Євтушенков, зареєстрований в Арубі.

При цьому поки що нерухомості Володимира Євтушенкова за межами Росії нічого не загрожує, бо він відсутній у західних санкційних списках.

Ще до початку повномасштабного вторнення у британському МЗС допускали можливість конфіскації майна російських олігархів у Лондоні. Про це заявляла міністр Ліз Трасс. Вона вважає, що бізнес-еліта та підприємства, які «просувають інтереси російського режиму», не зможуть ховатися від санкцій. За оцінками експертів, у Лондоні росіяни, які мають звʼязки із Кремлем, придбали нерухомості на $2 млрд.

«Ініціатива відносно накладення санкцій належить Міністерству закордонних справ (Foreign office). Там є ініціативна група, яка це все розглядає, виносить рекомендації для міністра Елізабет Трасс (глава МЗС Великої Британії – ред.) – кого санкціонувати», – розповідає Роман Борисович. Він працює в громадській організації, яка має назву The Committee for Legislation Against Money laundering in Properties by Kleptocrats (Комітет із розробки законодавства щодо протидії відмиванню коштів клептократів за допомогою майна) – скорочено ClampK. Де виступають з такими ініціативами, як, зокрема, змусити офшорні компанії розкрити кінцевих бенефіціарів.

Борисович додає: «До МЗС Британії можна незалежно надіслати якесь розслідування. Туди часто подають пропозиції члени парламенту. Наприклад, Маргарет Ходж, яка передала туди 105 імен російських бізнесменів, не державних компаній, а саме приватних бізнесменів. В цьому списку є Євтушенков. Він один із провідних російських олігархів. Але раніше не було відомо про його лондонське майно».

15 березня Велика Британія розширила список санкцій у звʼязку зі збройним вторгненням Росії в Україну, включивши до нього близько 350 російських фізичних і юридичних осіб. Серед тих, хто потрапив під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на вʼїзд до країни, є відомі бізнесмени та чиновники, а також керівники підконтрольних Кремлю засобів інформації та їхні співробітники. Євтушенкова наразі серед них немає.

Разом із тим, Офіс генерального прокурора України та Національне агентство з питань запобігання корупції шукають за кордоном активи, які належать наближеним до Кремля громадянам РФ, для подальшої конфіскації їхнього майна на користь держави Україна. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова НАЗК Олександр Новіков. За словами Новікова, важливо «збільшити принаймні у 10 разів кількості фізичних та юридичних осіб РФ, на яких накладені санкції».