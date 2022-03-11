«Стовпи режиму Путіна». Керівник військового концерну і вілла у Каннах

Журналісти програми «Схеми» спільно із проєктом Scanner Project розпочали спільний пошук у країнах Європи досі невідомих активів і нерухомості тих, хто під час військового наступу Російської Федерації на Україну продовжує підтримувати режим президента Росії Володимира Путіна.

Це серія коротких матеріалів про тих, хто підтримує чи сприяє російській військовій агресії, публічно декларує любов до «русского мира», але натомість скуповує майно у країнах Європейського союзу. Про тих російських політичних діячів, олігархів і чиновників, які у будь-який момент можуть просто втекти у свої розкішні вілли та квартири в Європі.

Це четвертий матеріал із циклу. У попередніх ішлося про майно олігархів Євтушенкова і Берьозкіна та авіаконструктора Демченка.

У цьому матеріалі йдеться про французьку нерухомість Євгенія Новицького – бізнес-партнера російського олігарха Володимира Євтушенкова та одного з керівників оборонного концерну «РТІ Системи» у Російській Федерації.

Канни – місто на березі Середземного моря на півдні Франції, відоме в усьому світі завдяки щорічному Каннському кінофестивалю. Місто входить до департаменту Приморські Альпи, розташоване за 36 кілометрів від Ніцци.

Оскільки Канни – один із найпопулярніших та відомих курортів Лазурового узбережжя, нерухомість тут дорога. Але це не зупиняє багатіїв і високопосадовців з усього світу скуповувати тут житло.

У грудні 2020 року казахська редакція Радіо Свобода опублікувала розслідування, в якому йшлося, що у Каннах має нерухомість родина екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

У Каннах, повідомляв Фонд боротьби з корупцією, має власний маєток кремлівський пропагандист Костянтин Риков.

У Каннах журналісти програми «Схеми» та Scanner Project знайшли компанію Євгенія Новицького і віллу.

Євгеній Новицький – бізнес-партнер пропутінського олігарха Володимира Євтушенкова. З 2005 по 2015 рік очолював його холдинг АФК «Система». Нині – один із керівників оборонного концерну «РТІ Системи».

«РТІ Системи» входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

«РТІ Системи» виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції «Воронеж», які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів.

Також Міноборони РФ саме за допомогою «РТІ системи» розгорнуло цілу систему радіолокаційних станцій «Контейнер» вздовж російських кордонів, які здатні виявляти повітряні цілі на великій дальності.

Російський Forbes писав у 1997 році, що Євгеній Новицький підозрюється ФБР США у відмиванні коштів для «Солнцевського» організованого злочинного угруповання.

Дружину Євгенія Новицького – Наталію Новицьку – у російських таблоїдах називають «світською дамою» та засновницею проєкту «Простір особистого зростання Villa Torre Paola».

Французька компанія, яка зацікавила журналістів, називається SCI Natalya. А її засновниками є сам Євгеній Новицький та дружина Наталія.

Місце реєстрації компанії – це територія, на якій розміщено маєток із басейном – 36 Av Du Roi Albert 1er 06400 Cannes.

І хоча у документах компанії, які вдалося дістати журналістам, не знайшлося відомостей про купівлю-продаж цієї вілли і її вартість, можемо припустити, що стороннім і непов'язаним особам реєструвати фірму за цією адресою просто б не дозволили. Відтак є вагомі підстави припускати, що ця нерухомість належить Новицьким.

Наразі Євгеній Новицький не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

Європейський союз запровадив персональні санкції проти бізнесменів та «медійних осіб», близьких до Кремля, через війну в Україні.

До «чорного списку» потрапили представники бізнесу: Геннадій Тимченко, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Транснефти» Микола Токарєв, засновник USM Holdings Алішер Усманов, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, співвласник Альфа-банку Михайло Фрідман, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков.

З чиновників до списку санкцій потрапили прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.