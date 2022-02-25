США приєднаються до санкцій проти Путіна, Лаврова та членів російського Радбезу

Сполучені Штати Америки разом з союзниками запровадять санкції проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова та членів Ради безпеки Росії. Про це повідомила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

«У результаті телефонної розмови, яку президент Байден провів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та в узгодженні з рішенням європейських союзників США приєднаються до них у введенні санкцій проти президента Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та членів російської Ради безпеки», – сказала Псакі.

На питання журналіста про те, що змінилося відучора, коли тільки думали про це, Джен Псакі відповіла: «Як ви знаєте, ми розглядали таку можливість уже довгий час. Наш президент від самого початку наполягав на тому, що нам треба координувати важливі кроки з нашими європейськими партнерами. Це – прямий доказ».

Також вона наголосила, що спільні з європейцями санкції – це «чіткий сигнал про силу спротиву діям президента Путіна та його наказам російським військовим».

За словами Джен Псакі, деталі цих санкцій оголосять згодом, але їхньою складовою буде заборона Путіну на в’їзд.

«Оголошені вчора санкції проти 10 найбільших російських фінустанов, які складають значний відсоток фінансової системи Росії і навіть їхнє очікування мало величезний влив на Росію. Падіння рубля, паніка на біржі, інфляція. Санкції проти наближених олігархів, які отримали вигоду від системи, та членів їхніх родин», – повідомила Джейн Псакі.

У п’ятницю, 25 лютого, стало відомо, що Рада ЄС із закордонних справ ухвалила другий пакет санкцій, що передбачає заморожування активів президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, написав у твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Велика Британія також запроваджує персональні санкції проти Путіна та Лаврова.

Раніше про новий пакет санкцій щодо Росії оголосили Велика Британія, США, Канада, Японія, а Чехія, Латвія та Литва припинили видачу віз росіянам.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».