«Цілі Кремля не обмежуються Україною» – генсекретар НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія і Білорусь будуть притягнуті до «відповідальності» і закликав Кремль припинити «безглузду війну». На його думку, Росія може не зупинитися на Україні.

Про це стало відомо після позачергового віртуального саміту глав держав і урядів НАТО в 25 лютого, пише CNN.

«Ми закликаємо Росію припинити цю безглузду війну, негайно припинити штурми, вивести всі свої сили з України і повернутися на шлях діалогу та відвернутися від агресії», – сказав генсекретар НАТО на пресконференції і наголосив: «Цілі Кремля не обмежуються Україною».

Столтенберґ також попередив, що «світ притягуватиме Росію та Білорусь до відповідальності за їхні дії – Росію як агресора, Білорусь за сприяння».

У свою чергу, верховний головнокомандувач Об’єднаними силами НАТО генерал Тод Волтерс активував багатонаціональні сили, що складаються з сухопутних, повітряних, морських сил і сил спеціальних операцій союзників. Згідно з публікацією видання, вони можуть швидко розгортатися на підтримку альянсу.

«Ці заходи стримування є розумними і підвищують нашу швидкість, оперативність і здатність захистити один мільярд громадян, яких ми поклялися захищати», – сказав він.

Водночас генерал пояснив, що активація військ реагування не означає, що будь-які війська США чи НАТО увійдуть в Україну, яка не входить до альянсу.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

«Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз – вже 73 країни та 9 міжнародних організацій», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».