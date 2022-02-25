Рада Європи зупинила членство Росії в Комітеті міністрів і ПАРЄ

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про зупинення членства Росії в самому комітеті і в Парламентській асамблеї Ради Європи через вторгнення російських сил на територію України. Рішення було ухвалене 25 лютого, повідомляється на сайті організації.

«Ухвалене сьогодні рішення означає, що Російська Федерація залишається членом Ради Європи й учасницею відповідних конвенцій Ради Європи, зокрема Європейської конвенції з прав людини», – йдеться в заяві.

Суддя від Росії Михайло Лобов залишається суддею Європейського суду з прав людини, суд продовжить розгляд скарг на Росію. Призупинення членства не є постійним заходом, у Москви залишаються шляхи комунікації з Радою, йдеться у повідомленні організації.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».