Росію виключили з «Євробачення» через війну проти України

Європейська мовна спілка повідомила, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення». Таке рішення ухвалила виконавча рада спілки. Раніше це рекомендував зробити керівний орган «Євробачення», – на основі правил заходу та цінностей.

«Рішення відображає стурбованість тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу», – ідеться в заяві.

Повідомляється також, що ухваленню такого рішення передували широкі консультації. Європейська мовна спілка підкреслила також, що є аполітичною організацією-членом мовників, які прагнуть підтримувати суспільні цінності.

«Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені», – вказано у рішенні.