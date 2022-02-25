Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Росію виключили з «Євробачення» через війну проти України

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2022 році має відбутися в Італії

Європейська мовна спілка повідомила, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення». Таке рішення ухвалила виконавча рада спілки. Раніше це рекомендував зробити керівний орган «Євробачення», – на основі правил заходу та цінностей.

«Рішення відображає стурбованість тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу», – ідеться в заяві.

Повідомляється також, що ухваленню такого рішення передували широкі консультації. Європейська мовна спілка підкреслила також, що є аполітичною організацією-членом мовників, які прагнуть підтримувати суспільні цінності.

«Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені», – вказано у рішенні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG