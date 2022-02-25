Європа готується заморозити активи Путіна і Лаврова – Financial Times

Європейський cоюз має намір заморозити активи президента Росії Володимира Путіна і російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, повідомляє британське ділове видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Згідно з публікацією, блокування активів проштовхується в рамках пакету санкцій, які обговорюють 25 лютого. Про це розповіли троє осіб, ознайомлених з цим питанням.

Financial Times також пише, що міністри закордонних справ ЄС планують затвердити пакет санкцій, а також низку заходів проти російських банків і промисловості. Водночас повідомляється, що Путін і Лавров не будуть підпадати під заборону поїздок у рамках цих заходів, що «підкреслює готовність ЄС зберігати символічні дипломатичні можливості відкритими».

Джерела видання також зазначають, що це питання обговорювалося в перший день нового масштабного вторгнення РФ до України, пізно ввечері 24 лютого, і велика кількість учасників перемовин висловилася за цю ідею.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.