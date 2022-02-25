Путін хоче, щоб переговори з українською стороною проходили в Мінську – Кремль

Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий відправити делегацію для переговорів з українською стороною до Мінська, заявив 25 лютого його речник Дмитро Пєсков, якого цитують російські, зокрема державні, ЗМІ.

«Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС та адміністрації президента для переговорів із українською делегацією», – сказав він.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про переговори. Водночас, у пресслужбі заявили, що це – відповідь Росії на заяву Зеленського про нібито готовність «обговорювати нейтральний статус України». Зеленський такого не казав.

Раніше 25 лютого президент України під час свого відеозвернення закликав європейські країни використати свою «достатню силу, щоб зупинити агресію» Росії, а російського президента Володимира Путіна – «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».